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娛樂 最新消息

狄鶯海邊散心 美魔女胡文英不捨揪心發聲

孫安佐（中）遭收押禁見，孫鵬（左）、狄鶯（右）難過心情可想而知。（翻攝自IG）孫安佐（中）遭收押禁見，孫鵬（左）、狄鶯（右）難過心情可想而知。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐因高調測試自製火焰槍並散布影片，住處又被查扣改裝噴火裝置、改裝散彈槍及模擬槍，17日遭法官認定涉犯槍砲、放火未遂等5項重罪，且有串供、滅證之虞，火速裁定「羈押禁見」2個月。

過去總在直播中極力為兒子喊冤、掩面大哭的狄鶯，18日下午5點多被發現獨自搭乘計程車前往淡水沙崙海水浴場附近散心，被熱心民眾通報，後來平安返家，讓不少人不捨狄鶯為人母的內心煎熬。

58歲「美魔女」胡文英特別在臉書發文以身為一個母親，坦言心情很複雜，她說：「有一種愛，叫盲目；有一種痛，叫不知道怎麼放手。很多人批評狄鶯的教育方式溺愛，說她縱容，但如果我們換位思考，當全世界都在指責妳的孩子，把他說得一文不值時，身為母親，出於本能的防衛機制和保護欲，真的很容易讓人理智斷線。」

胡文英說，那句「中研院為什麼不吸收他」，旁人聽著像笑話，她聽著卻是一個母親在絕望中
，拚命想幫孩子找尋價值，想向世界證明我的孩子不壞，他只是熱愛科學的垂死掙扎，認為母親愛孩子是天性，但如何「有智慧地愛」，是一輩子都要學的功課。

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