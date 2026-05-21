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娛樂 最新消息

蔡承祐退伍了！回歸U:NUS立刻爆雙喜 泰國人氣網紅歌手也助陣

蔡承祐（右二）退伍，高胥崴（左起）、高有翔、吳昱廷都去迎接他。（翻攝自IG）蔡承祐（右二）退伍，高胥崴（左起）、高有翔、吳昱廷都去迎接他。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕近期陸續有男團成員完成兵役退伍了，U:NUS蔡承祐結束當兵生活，同團夥伴高胥崴、高有翔、吳昱廷駕車前往迎接，4人開心擁抱，並將過程記錄成Reels與歌迷分享，蔡承祐回歸團體後，U:NUS也有兩個好消息要和粉絲分享。

U:NUS預計6月19日端午節推出第二張新專輯《U:NFOLD》，另外也宣告8月15日將重返台中圓滿戶外劇場舉辦「U:NUS U:NFOLD : SOMEDAY LIVE CONCERT」演唱會，門票預計6月20日端午過後開賣。

U:NUS同步宣告新專輯及演唱會計畫。（滾石提供）U:NUS同步宣告新專輯及演唱會計畫。（滾石提供）

在新專輯誕生前，U:NUS先推出甜蜜情歌《巴著你不走》MV，以80年代City pop與經典西洋情歌為靈感，融合致敬Kenny G的薩克斯風聲線，以及George Benson式的都會感節奏，談到創作靈感，高胥崴說確定歌曲概念後，聯想到曾看過的一則短篇故事：「一對情侶分手後約定背對背走一百步就分開，但最愛的那個人其實從來沒有離開，而是一直守在原地等對方回頭。」也因此延伸出歌詞中「守候在一百步的路口」、「直到你回頭」的畫面感。

U:NUS拍新歌MV，邀來泰國網紅歌手Paiiinntt（左二） 擔任女主角。（滾石提供）U:NUS拍新歌MV，邀來泰國網紅歌手Paiiinntt（左二） 擔任女主角。（滾石提供）

《巴著你不走》MV以曼谷一間復古咖啡廳為舞台，也特別邀來泰國人氣網路歌手Paiiinntt 擔任女主角，U:NUS團員都覺得她符合「初戀感」與「小清新氛圍」。

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