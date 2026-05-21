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娛樂 最新消息

蕭景鴻「弟上麥克風」考驗實力 躺爛泥拍MV沒在怕

蕭景鴻推出個人新歌，也將舉辦演唱會。（相信音樂提供）蕭景鴻推出個人新歌，也將舉辦演唱會。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy休團中，「阿弟」蕭景鴻先以個人身分推出新歌《以我為名》，另外他的「弟上麥克風」系列影片，翻唱許多經典好歌廣受歌迷好評，今（21日）晚他決定開啟「弟上麥克風Live直播」，透過演唱和網友交流。

近期在拍攝《以我為名》MV時，蕭景鴻扮演墮入凡間的黑天使，失去的羽毛與光芒，就像曾經迷失、受傷的自己，他談到：「面具打開後才發現，原來一直在抵抗的都是另一個我，是貪、嗔、痴、是所有執念與糾結，把它擊倒後，才可以重生。」

蕭景鴻拍MV遇惡劣天氣，躺爛泥演出也敬業完成。（相信音樂提供）蕭景鴻拍MV遇惡劣天氣，躺爛泥演出也敬業完成。（相信音樂提供）

蕭景鴻MV到水牛坑取景拍攝，當天卻遇上強風暴雨及低溫考驗，他直接躺在爛泥地裡完成畫面，期間也因泥巴太過黏稠走不動，他還一度苦中作樂，用積水自行沖洗鞋子，工作人員見狀也只能無奈笑喊「造型師要哭了」，面對這些波折，他說：「對我來說這都是小事情，等了24年，沒在怕的！」

無論遇到多少波折，蕭景鴻回歸初衷永不放棄。（相信音樂提供）無論遇到多少波折，蕭景鴻回歸初衷永不放棄。（相信音樂提供）

今晚10點，蕭景鴻將在個人官方Instagram直播，陪伴歌迷在線上聊天、溫馨開唱。另外「以我為名Who I Am」新專輯演唱會，首站將於7月11日在台北Legacy TERA開唱，9月26日在高雄後台Backstage Live演出，門票將於明天中午12點半於拓元售票系統全面開賣。

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