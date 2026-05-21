網紅百勒絲拋離婚震撼彈！深夜宣布情斷16年老公雷門「把彼此還給對方」

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅夫妻百勒絲與雷門結婚近16年，憑藉環遊世界的牽手照累積高人氣，怎料百勒絲昨（20日）深夜突拋震撼彈，親自宣布與丈夫雷門結束婚姻關係。消息曝光後，讓大批粉絲相當錯愕，也掀起外界熱議這段長跑16年的感情變化。

百勒絲深夜宣布與雷門結束16年婚姻。（組合照，翻攝自IG）

百勒絲20日深夜透過社群發出離婚聲明，坦言「婚姻的結束，並不代表愛與善意的消失」，感謝雷門16年的陪伴，並表示未來仍會好好生活。雷門則回應，「我們沒有結束，只是把彼此還給對方」，更強調自己唯一支持百勒絲。2人過去因在世界各國拍攝牽手照爆紅，之後也經常分享精品穿搭、生活品味與家庭日常，在網路上累積高知名度。

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除了聲明外，百勒絲也同步釋出一段名為「勇敢，相信愛」的影片，回顧2人一路走來的婚姻點滴。她透露，15年前的5月20日一起走入婚姻，15年後同一天也共同決定走出婚姻，並強調並非衝動或爭吵導致分開，而是在彼此努力後，選擇更適合彼此的生活方式。她更提到，雙方在決定離婚後，仍一起到日本滑雪、帶著2位公子到綠島度假，也會共同出席朋友聚會，「只是拿掉了婚姻這個選項」。

百勒絲也坦言，自己雖然在婚姻裡很自由，但逐漸發現婚姻並非人生唯一答案，如今更認同提升自我價值與智慧，追求真正想前往的人生方向。她強調自己依然相信愛，只是更明白真正的愛未必是永遠同行，而是即使走向不同人生，仍保有善意與尊重。她最後向一路支持他們的粉絲致謝，表示未來不論是一個人還是兩個人，都會繼續勇敢生活、勇敢相信愛。

【百勒絲離婚聲明全文】

15年前的5月20，我們一起走入了婚姻，15年後的5月20，我們也一起同意了走出婚姻，這不是一個衝動的決定，也不是一場爭吵的結果，而是一段關係在彼此都努力之後，我們選擇了一個更適合彼此的方式繼續生活，婚姻曾經是我們共同做過最認真的選擇，而離開也是在決定分開之後，我們還一起去了日本滑雪，也帶著兩位公子到綠島度假，甚至也一起出席共同朋友的聚會，因為對我們來說，婚姻的結束並不代表著決裂或永別，我們一樣是很要好的朋友，只是拿掉了婚姻這個選項。

雖然未來我們會用不同的方式繼續各自的人生，也會慢慢適應不同的生活方式，但狗狗們永遠會是我們共同的責任。我不後悔曾經走進這段婚姻，也不否定這16年裡所有真實存在過的感情與陪伴，這段關係陪著我們一起經歷的人生很多重要的階段，也讓我們都慢慢成長成現在的樣子。

雖然我在婚姻裡很自由，但我也慢慢發現婚姻並不是人生中唯一的答案，我更認同的是持續提升自己的價值與智慧，努力去追求人生真正想前往的方向，去做那些讓自己快樂、讓心靈豐盛、讓生命更有意義的事情，幸福有時候不是來自於一段關係，而是來自於自己有能力好好照顧自己的人生，所以今天的我不是離開了一段關係，而是選擇用另一種方式繼續好好的生活。

我曾經寫過一本書叫《勇敢相信愛》，那本書是在我單身很辛苦的時候遇見現在的他所寫下的一段人生經歷，而今天的我依然相信愛，只是現在的我更明白真正的愛不一定是永遠同行，而是即使未來走向不同的人生，也依然保有善意、也依然善待自己，勇敢相信愛從來不只是相信某一個人，而是相信自己有能力去愛也有能力做選擇。

謝謝一直以來關心我們也陪著我們走過這段人生的每一位你們，不管未來的路是一個人還是兩個人，我都會繼續勇敢的生活，也會勇敢的相信愛，因為我始終相信愛不只是勇敢走進一段關係，有時候也是勇敢走出來。

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