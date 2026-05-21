預告嚇瘋網友！《鬼入獄》菜刀狂砍血漿飛濺 挑戰血腥尺度極限

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖片《鬼入獄》驚豔今年柏林影展、席捲東南亞年度票房排行，在印尼上映短短7天嚇破百萬觀影人次，先前也因一張多眼怪臉海報嚇壞網友，掀起「密集恐懼症發作」的網路話題。台灣片商昨（20）日加碼公開正式預告，集結動作、恐怖、邪典、血腥四大爽片元素，全面挑戰觀眾的感官極限。

《鬼入獄》驚豔今年柏林影展。（金盞花大影業提供）

電影主預告一開始是孩子在監獄探視爸爸的揪心場景，但監獄如同社會縮影，各自結黨結派，一言不合就開打，更迎來一批剛入獄的菜鳥，其中最吸睛的莫過於反差最大、長得一副乖乖牌的草食男，當獄友私下吃瓜「他把他老闆剁了」的驚人背景時，所有人沒料到這次「猛鬼也跟著入獄」。

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《鬼入獄》中外表一副乖乖牌的草食男，背後有「把他老闆剁了」的驚人背景。（金盞花大影業提供）

預告下半段進入高潮，各種光怪離奇的恐怖畫面接連上菜：廁所門底縫隙赫然出現一雙懸空的雙腿、密集恐懼症看了集體發麻的滿臉坑洞鬼、一邊邪笑一邊拿鞭子狂抽、光著身子騷動身體跳舞、菜刀狂砍血漿飛濺，一幕比一幕詭異、血腥！

原本崇尚暴力、一言不合就開打的鐵漢獄友，大亂鬥拳拳到肉、血脈賁張，在接連遭遇無法解釋的靈異事件之後，也不敢跟命開玩笑，下一秒全體鐵漢直男嚇得狂奔逃亡，當監獄真的變成地獄，所有人面臨「沒人能活著離開」的絕望當中。

為了追求極致的「沉浸感」，《鬼入獄》全片有高達95%都是監獄場景，導演喬可安華帶領美術團隊投入大量心力打造逼真場景，讓人一走進去就彷彿被剝奪自由、真實置身於冰冷的牢房中。

《鬼入獄》大亂鬥拳拳到肉、血脈賁張。（金盞花大影業提供）

男主角之一安迪亞法回想起第一天在夜間拍攝的情景，直呼走進牢房的當下非常害怕，至今仍餘悸猶存，「那時我告訴自己，一定要多做好事，才不會進監獄！我真的很害怕！我絕對不能來到這種地方，那讓我起雞皮疙瘩！」

今年6月6日剛好適逢星期六，「666」被西方傳統文化視為魔鬼與撒旦的數字組合，台灣片商百無禁忌，特地選定「魔鬼日」6月6日星期六晚間10點舉辦《鬼入獄》血色Party限定特映場，搶先帶領觀眾體驗大銀幕的極致恐懼！

限定套票「魔鬼價」一套666元，將在今（21）日中午12點起於喜樂影城官網及現場同步開賣，凡購票入場即可兌換特製「鬼入獄特調」一杯，散場時還能將「漂亮死了貼紙組」與活動限定 A3 海報帶回家，座位有限，售完為止。此外，活動當天前20名幸運觀眾完成指定 Dress Code 裝扮，將有機會免費入座神秘的「靈異保留席」，噱頭十足。

《鬼入獄》將於6月10日正式在台上映，正式預告（恐怖慎入）：

https://youtu.be/Xgxum30Ansc?si=rCgYhLCoBWC3MZ3A

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