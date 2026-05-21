自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

預告嚇瘋網友！《鬼入獄》菜刀狂砍血漿飛濺 挑戰血腥尺度極限

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖片《鬼入獄》驚豔今年柏林影展、席捲東南亞年度票房排行，在印尼上映短短7天嚇破百萬觀影人次，先前也因一張多眼怪臉海報嚇壞網友，掀起「密集恐懼症發作」的網路話題。台灣片商昨（20）日加碼公開正式預告，集結動作、恐怖、邪典、血腥四大爽片元素，全面挑戰觀眾的感官極限。

《鬼入獄》驚豔今年柏林影展。（金盞花大影業提供）《鬼入獄》驚豔今年柏林影展。（金盞花大影業提供）

電影主預告一開始是孩子在監獄探視爸爸的揪心場景，但監獄如同社會縮影，各自結黨結派，一言不合就開打，更迎來一批剛入獄的菜鳥，其中最吸睛的莫過於反差最大、長得一副乖乖牌的草食男，當獄友私下吃瓜「他把他老闆剁了」的驚人背景時，所有人沒料到這次「猛鬼也跟著入獄」。

《鬼入獄》中外表一副乖乖牌的草食男，背後有「把他老闆剁了」的驚人背景。（金盞花大影業提供）《鬼入獄》中外表一副乖乖牌的草食男，背後有「把他老闆剁了」的驚人背景。（金盞花大影業提供）

預告下半段進入高潮，各種光怪離奇的恐怖畫面接連上菜：廁所門底縫隙赫然出現一雙懸空的雙腿、密集恐懼症看了集體發麻的滿臉坑洞鬼、一邊邪笑一邊拿鞭子狂抽、光著身子騷動身體跳舞、菜刀狂砍血漿飛濺，一幕比一幕詭異、血腥！

原本崇尚暴力、一言不合就開打的鐵漢獄友，大亂鬥拳拳到肉、血脈賁張，在接連遭遇無法解釋的靈異事件之後，也不敢跟命開玩笑，下一秒全體鐵漢直男嚇得狂奔逃亡，當監獄真的變成地獄，所有人面臨「沒人能活著離開」的絕望當中。

為了追求極致的「沉浸感」，《鬼入獄》全片有高達95%都是監獄場景，導演喬可安華帶領美術團隊投入大量心力打造逼真場景，讓人一走進去就彷彿被剝奪自由、真實置身於冰冷的牢房中。

《鬼入獄》大亂鬥拳拳到肉、血脈賁張。（金盞花大影業提供）《鬼入獄》大亂鬥拳拳到肉、血脈賁張。（金盞花大影業提供）

男主角之一安迪亞法回想起第一天在夜間拍攝的情景，直呼走進牢房的當下非常害怕，至今仍餘悸猶存，「那時我告訴自己，一定要多做好事，才不會進監獄！我真的很害怕！我絕對不能來到這種地方，那讓我起雞皮疙瘩！」

今年6月6日剛好適逢星期六，「666」被西方傳統文化視為魔鬼與撒旦的數字組合，台灣片商百無禁忌，特地選定「魔鬼日」6月6日星期六晚間10點舉辦《鬼入獄》血色Party限定特映場，搶先帶領觀眾體驗大銀幕的極致恐懼！

限定套票「魔鬼價」一套666元，將在今（21）日中午12點起於喜樂影城官網及現場同步開賣，凡購票入場即可兌換特製「鬼入獄特調」一杯，散場時還能將「漂亮死了貼紙組」與活動限定 A3 海報帶回家，座位有限，售完為止。此外，活動當天前20名幸運觀眾完成指定 Dress Code 裝扮，將有機會免費入座神秘的「靈異保留席」，噱頭十足。

《鬼入獄》將於6月10日正式在台上映，正式預告（恐怖慎入）：

https://youtu.be/Xgxum30Ansc?si=rCgYhLCoBWC3MZ3A

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中