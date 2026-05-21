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娛樂 日韓

歡慶出道20週年！《維特》推「一日限定」 圭賢出道紀念日特別場準備開搶

〔記者許世穎／台北報導〕由Super Junior圭賢領銜主演的純愛經典音樂劇電影《維特》，上月於秀泰影城限定上映後掀起觀影狂潮，圭賢以細膩演技與穿透靈魂的嗓音，完美化身文學史上最癡情的少年，掀起好評與淚海！今年適逢圭賢出道 20 週年，為回饋廣大影迷，片商正式宣布特別選在極具里程碑意義的5月27日盛大舉辦「圭賢出道紀念日特別場」，於全台4家秀泰影城聯合同步放映！

適逢圭賢出道20週年，片商推出一日限定的《維特》「圭賢出道紀念日特別場」。（甲上提供）適逢圭賢出道20週年，片商推出一日限定的《維特》「圭賢出道紀念日特別場」。（甲上提供）

身為韓流美聲男神的圭賢於2006年5月27日作為「Super Junior」第13位成員正式出道，演歌雙棲聞名的他，不僅被奉為 K-POP 情歌皇太子，也是韓國音樂劇界的頂級演員，更在各大綜藝節目中展現極強口條與主持功力。由圭賢主演的音樂劇電影《維特》「出道紀念日特別場」，不僅將首度進駐最新地標「台北大巨蛋秀泰影城」，更將於台北欣欣秀泰、台中文心秀泰、高雄夢時代秀泰同步聯映。

圭賢以細膩演技與穿透靈魂的嗓音，在《維特》完美化身文學史上最癡情少年。（甲上提供）圭賢以細膩演技與穿透靈魂的嗓音，在《維特》完美化身文學史上最癡情少年。（甲上提供）

音樂劇《維特》改編自 18 世紀德國文豪歌德震撼文壇的巔峰之作《少年維特的煩惱》，自2000年於韓國首演以來，便以極致的浪漫主義色彩橫掃劇場界，累積百萬人次動容見證，每逢開票必秒殺，是長踞預售榜首的必看音樂劇神作。其中圭賢以細膩深情演技詮釋主角「維特」，蔚為經典，這部由他傾力詮釋的代表作以「旗艦電影版」之姿重回大銀幕，製作團隊耗時半年，從上百場珍貴錄影影像中，精挑細選出最具感染力的特寫與運鏡，精煉為 145 分鐘的淒美影像，配合精緻中文字幕，讓台灣觀眾能零距離直擊維特那份令人心碎的執著與澎湃情感。

《維特》圭賢出道紀念日特別場購票特典推出「紀念大禮包」。（甲上提供）《維特》圭賢出道紀念日特別場購票特典推出「紀念大禮包」。（甲上提供）

《維特》「圭賢出道紀念日特別場」將於5月27日一日限定上映，為了讓影迷留下永恆回憶，片商祭出限量「紀念大禮包」，凡購買《維特》特別場電影票一張，即可一次擁有：「摯愛永存版」百合花香 A3 特典海報、「圭賢獨家小卡」以及「維特經典明信片套組」各一組。這份兼具視覺與嗅覺沉浸的豪華巨獻，預售票將於明天（22日）中午12點準時開賣，粉絲絕對要手刀搶票。

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