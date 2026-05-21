解密經典《末代皇帝》！大導一度怯場、英女王想逛紫禁城都無緣

尊龍在《末代皇帝》步出紫禁城大門的戲蔚為經典。（甲上提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕史詩鉅作《末代皇帝》即將以全新4K修復規格震撼重返全台大銀幕，日前台北特映會吸引各界名人、影評搶先朝聖這部迎接40週年的影史傳奇，由於這次修復過的色彩飽和度與畫面細節清晰度皆大幅提升，獲得口碑一致盛讚。

作為影史第一部獲准進入北京紫禁城實景拍攝的西方電影，《末代皇帝》的製作規模堪稱空前絕後。片中氣勢萬千的登基大典耗時6個月籌備，動員超過2000名群眾演員並全部剃光頭髮，所有臨演的假髮和辮子加起來竟重達1噸！

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為遵守文物保護規定，太和殿內部完全無法架設任何打光與軌道設備，全靠三屆奧斯卡最佳攝影得主維托里奧斯托拉羅從殿外打光，並扛著手提攝影機入內拍攝。大導貝托魯奇當年看到如此浩大的千人叩拜場面，甚至一度怯場，悄悄躲在車裡喝威士忌壯膽，貝托魯奇表示：「但如果我們那天沒有去太和殿實拍，影片就不會是現在這個樣子。」

紫禁城在拍攝《末代皇帝》期間一度關閉，就連飾演莊士敦的彼得奧圖忘帶證件都被攔在門外。（甲上提供）

當時紫禁城為配合拍攝全面關閉，沒有專門出入證便寸步難行，就連飾演莊士敦的彼得奧圖忘帶證件都被攔在門外，甚至是當年到訪的英國女王伊麗莎白二世，也因此無緣進入故宮參觀。飾演皇后婉容的陳沖回憶道：「那是我第一次、也是最後一次在一個沒有遊客的故宮裡，能聽到自己咚咚的腳步聲踏在石板上。」

被譽為「亞洲第一美男」的尊龍，在戲劇上追求完美的極致標準也令劇組至今難忘。服裝設計詹姆斯艾奇遜透露，溥儀一身黑走出紫禁城大門、帶著眼鏡和小帽的經典離宮鏡頭中，尊龍因覺得帽子看起來不和諧，堅持重做了三次，事實證明他的審美與堅持完全正確。

尊龍在片中演繹溥儀從天子到平民的傳奇人生， 他的真實人生同樣充滿傳奇色彩，從出生便被遺棄成了孤兒，歷經風霜才終於在好萊塢發光發熱，並孝順養母直到其終老，他神秘而高貴的氣質讓合作演員深深著迷。鄔君梅坦言拍完戲後仍忘不掉尊龍的笑容，陳沖則讚嘆他有著「天生就有故事的長相」。

坂本龍一除了操刀《末代皇帝》榮獲奧斯卡的經典配樂，更在片中飾演日本軍官。（甲上提供）

世界級音樂大師坂本龍一除了操刀榮獲奧斯卡的經典配樂，更在片中飾演日本軍官甘粕正彥一角，他透露：「我和尊龍在拍攝期間私下約定好刻意零互動，因為我們的角色互為敵人，我們一直貫徹到最後。」

《末代皇帝：4K經典數位修復》將於明天（22日）在台上映。為了回應全台影迷的熱烈期盼，片商公開首週特典為「經典原文版A3海報」，海報採用300磅進口米色象牙卡製作，搭配全UV墨、白墨＋四色工藝印刷，具防褪色、防潑水與防潮效果，完美保留原木紙漿的細緻手感與溫潤質地，極具收藏價值，凡購買5月22至28日電影票一張，即可兌換領取，送完為止。

《末代皇帝：4K經典數位修復》公布首週特典。（甲上提供）

此外，最受矚目的一系列「40週年紀念」大師深度講堂場，首週末將搶先於5月24日15:20 在光點華山電影館起跑，首波特別邀請資深影評人聞天祥老師主持映後，以「從布拉格廣場到北京紫禁城：1980年代的電影往事」為主題帶領影迷重溫經典。該場次已開賣，請洽光點華山現場或官網。

更多大師深度講堂場陸續將於5月30日、6月7日在西門國賓大戲院、大巨蛋秀泰影城登場，秀泰影城也將於5月27日、6月3日在北中南舉辦《末代皇帝》特別場活動，其他大師講堂場次資訊也將陸續公開，敬請期待，更多電影資訊請鎖定甲上娛樂官方社群平台。

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