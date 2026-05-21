才剛從海邊尋回…狄鶯不幫孫安佐喊冤了！ 北投豪宅休養首發聲：人生短暫

狄鶯520傳短影音報平安。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕狄鶯近期為了26歲獨子孫安佐涉槍砲案遭羈押禁見一事，身心大受打擊，18日更一度驚傳失聯，最後被警方在淡水沙崙海邊尋獲帶回，引發全台強烈擔憂。就在外界以為狄鶯可能還沉浸在心碎中，沒想到在昨（20日）這個充滿粉紅泡泡的「520告白日」，她在臉書粉絲頁打破沉默、上傳影音「大復活」，高分貝對自己示愛。

回顧前幾天，狄鶯在孫安佐被逮前才因直播喝醉失控，講了許多情緒化字眼，導致兒子進看守所後，她過往的爭議教育舊事再度被網友翻出「鞭屍」一輪，讓她一度情緒潰堤奔向海邊散心。

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狄鶯520傳短影音報平安。（翻攝自臉書）

幸好，在老公孫鵬形影不離的暖心陪伴下，已經回到北投住處休息的狄鶯，心情似乎調適得極快。她昨晚特地傳訊分享一段520AI短影音，影片中她大手筆放了多張自己的「燦笑美照」，並配上溫暖的背景音樂親自錄製旁白，感性地對著鏡頭說：「520，自己愛自己，人生短暫好好愛自己，你再平凡也是獨一無二的，520跟自己說一聲我愛你。」

狄鶯520傳短影音報平安。（翻攝自臉書）

這段充滿正能量的影音一出，立刻被外界解讀為是在向關心她的親友與媒體「報平安」，同時也是在經歷家庭巨變後，強行幫自己打氣加油。看到狄鶯終於找回招牌笑容，大批心疼她的網友也紛紛湧入臉書留言洗版，感性高喊：「一切都會過去的，放寬心。」希望她能挺過這場家庭風暴。

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