鄧麗君費玉清都是她家座上賓！資深女星走過失婚、破產 超狂現況曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深藝人施心慧年輕時在演藝圈人緣超好，非常有影響力，可惜好景不常，經歷失婚、破產、生病等打擊，好在性格屬越挫越勇的她，幾經波折如今以更堅韌的姿態站在人生舞台上。她近年將生命的厚度轉化為行動力，並長年投入公益演出，足跡遍及醫院、監獄與老人安養機構，成為備受敬重的長照志工前輩。

施心慧（右二）熱愛公益，擁有6張長照護工證照。（萬鴻經紀提供）

她回想當年「施家大院」座上貴客，都是天花板級人物，包括已逝歌壇永遠天后鄧麗君、已封麥的「小哥」費玉清、「小王爺」陳麗麗以及《群星會》時代歌后閻荷婷，施心慧說：「整個社區就我家總是人來人往宛若招待所一般，都為了品嚐我媽媽拿手的道地家鄉菜。」

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現在的她不僅擁有多項看護專業證照，過去更曾長達四年擔任居家照護員，親身投入第一線服務。她坦言，正是因為曾經走過人生低谷，自己更能理解生命的脆弱與珍貴。所以當年她決定卸下藝人光環，擔任居服員職務時，認識她的人都跌破眼鏡，甚至彼此打賭看她最多能堅持幾天，沒想到她卻做了將近四年，她說：「當我撐過關乎我的人生低潮後，每一天就都活在喜樂裡，特別是在參與公益活動時力量格外充實。」

施心慧常隨身攜帶泡泡染當長輩見面禮。（萬鴻經紀提供）

現年75歲的她笑說；心境決定身體狀態，正向思維就是最好的養生之道，而外貌容顏也會影響心境。年輕時就有少年白困擾的她，染髮經驗豐富，也曾為染髮鬧過笑話，因為怕色調染不過，堅持要美容師多染二十分鐘，結果染出來的黑髮，黑到自己都看不下去想一頭撞死。

她近日在電影《漫長的告別》飾演菜販，分享自己染護髮的「小祕密」，提到目前長期使用的詩染髮品，有30年歷史，除了品牌歷史悠久、上色快速、氣味溫和，非常符合她不耐久坐的需求，「上了年紀後，一把老骨頭坐久了渾身不對勁。」

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