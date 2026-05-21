自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

鄧麗君費玉清都是她家座上賓！資深女星走過失婚、破產 超狂現況曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深藝人施心慧年輕時在演藝圈人緣超好，非常有影響力，可惜好景不常，經歷失婚、破產、生病等打擊，好在性格屬越挫越勇的她，幾經波折如今以更堅韌的姿態站在人生舞台上。她近年將生命的厚度轉化為行動力，並長年投入公益演出，足跡遍及醫院、監獄與老人安養機構，成為備受敬重的長照志工前輩。

施心慧（右二）熱愛公益，擁有6張長照護工證照。（萬鴻經紀提供）施心慧（右二）熱愛公益，擁有6張長照護工證照。（萬鴻經紀提供）

她回想當年「施家大院」座上貴客，都是天花板級人物，包括已逝歌壇永遠天后鄧麗君、已封麥的「小哥」費玉清、「小王爺」陳麗麗以及《群星會》時代歌后閻荷婷，施心慧說：「整個社區就我家總是人來人往宛若招待所一般，都為了品嚐我媽媽拿手的道地家鄉菜。」

現在的她不僅擁有多項看護專業證照，過去更曾長達四年擔任居家照護員，親身投入第一線服務。她坦言，正是因為曾經走過人生低谷，自己更能理解生命的脆弱與珍貴。所以當年她決定卸下藝人光環，擔任居服員職務時，認識她的人都跌破眼鏡，甚至彼此打賭看她最多能堅持幾天，沒想到她卻做了將近四年，她說：「當我撐過關乎我的人生低潮後，每一天就都活在喜樂裡，特別是在參與公益活動時力量格外充實。」

施心慧常隨身攜帶泡泡染當長輩見面禮。（萬鴻經紀提供）施心慧常隨身攜帶泡泡染當長輩見面禮。（萬鴻經紀提供）

現年75歲的她笑說；心境決定身體狀態，正向思維就是最好的養生之道，而外貌容顏也會影響心境。年輕時就有少年白困擾的她，染髮經驗豐富，也曾為染髮鬧過笑話，因為怕色調染不過，堅持要美容師多染二十分鐘，結果染出來的黑髮，黑到自己都看不下去想一頭撞死。

她近日在電影《漫長的告別》飾演菜販，分享自己染護髮的「小祕密」，提到目前長期使用的詩染髮品，有30年歷史，除了品牌歷史悠久、上色快速、氣味溫和，非常符合她不耐久坐的需求，「上了年紀後，一把老骨頭坐久了渾身不對勁。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中