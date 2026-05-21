自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

八點檔男星「裸身被抓猴」慘況曝光！大小老婆聯手開打

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳文山在台視八點檔《寶島西米樂 守護》中飾演的「瑞雄」遭人設局仙人跳，還被大小老婆聯手抓猴，飾演大老婆的黃婕菲火冒三丈，直接拿起水壺往陳文山臉上猛倒，原本被下藥昏迷的陳文山瞬間被「醍醐灌頂」驚醒，下一秒又挨了黃婕菲一記巴掌，清脆又響亮。

陳文山（左）為《寶島西米樂》露點，自嘲是臘肉。（台視提供）陳文山（左）為《寶島西米樂》露點，自嘲是臘肉。（台視提供）

陳文山為了這場戲還露點，十分犧牲。陳文山自嘲自己是「臘肉型身材」，打趣表示：「角色設定身材不能太精壯，那些養眼畫面就留給小鮮肉去展現吧。」這場戲中一同「抓猴」的逸祥，親眼目睹另一半暴怒過程，也忍不住心有戚戚焉地說：「剛看她們的表現，我真的知道不要惹女生生氣。那一巴掌光聽聲音就知道有很多情緒。」

黃婕菲則透露拍攝前其實一直提醒自己要控制力道，「結果最後情緒一來，還是有點控制不住，打完當下心裡其實很慌，想說現在怎麼辦。」她也心疼表示：「文山哥看起來真的很可憐，像落水小狗一樣，我很怕他會嗆到。」陳文山則笑著替大家緩頰：「我覺得她們已經有收斂一些了。因為真實情況下，很少有人能完全控制自己的情緒，不然也不會有這麼多社會案件。」

陳文山在《寶島西米樂》中遭設局陷害。（台視提供）陳文山在《寶島西米樂》中遭設局陷害。（台視提供）

陳文山拍攝被潑水戲碼時，不僅耳朵積水，只剩一邊能正常聽聲音，而且當下就已經被水嗆到、強忍著想咳嗽的衝動，仍硬撐著把鏡頭拍完，直到導演一喊卡，他才忍不住開始狂咳，苦笑直呼差點喘不過氣：「整張床都濕答答，我沒想到會有這麼多水，全都流進我的鼻子跟耳朵裡，剛開始真的講不出話來。」

黃婕菲（左二）在《寶島西米樂》中呼陳文山（左一）巴掌，聲音響徹片場。（台視提供）黃婕菲（左二）在《寶島西米樂》中呼陳文山（左一）巴掌，聲音響徹片場。（台視提供）

他還自嘲「瑞雄」的危險性根本是一般人的兩倍：「因為他有兩個老婆，這兩人如果同時出手的話，應該真的要提早跟祖先團圓了。」當天收工後，陳文山他笑說感覺就像剛游完泳一樣。黃婕菲這場戲戰力全開，原本還以為得多補充熱量維持體力，但後來情緒越拍越激動，她笑說：「中午根本不敢吃，早餐吃了漢堡，山哥還給我吃韭菜盒子，結果後來排戲打一打，突然有點反胃，我就知道不能再吃了。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中