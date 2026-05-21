八點檔男星「裸身被抓猴」慘況曝光！大小老婆聯手開打

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳文山在台視八點檔《寶島西米樂 守護》中飾演的「瑞雄」遭人設局仙人跳，還被大小老婆聯手抓猴，飾演大老婆的黃婕菲火冒三丈，直接拿起水壺往陳文山臉上猛倒，原本被下藥昏迷的陳文山瞬間被「醍醐灌頂」驚醒，下一秒又挨了黃婕菲一記巴掌，清脆又響亮。

陳文山（左）為《寶島西米樂》露點，自嘲是臘肉。（台視提供）

陳文山為了這場戲還露點，十分犧牲。陳文山自嘲自己是「臘肉型身材」，打趣表示：「角色設定身材不能太精壯，那些養眼畫面就留給小鮮肉去展現吧。」這場戲中一同「抓猴」的逸祥，親眼目睹另一半暴怒過程，也忍不住心有戚戚焉地說：「剛看她們的表現，我真的知道不要惹女生生氣。那一巴掌光聽聲音就知道有很多情緒。」

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黃婕菲則透露拍攝前其實一直提醒自己要控制力道，「結果最後情緒一來，還是有點控制不住，打完當下心裡其實很慌，想說現在怎麼辦。」她也心疼表示：「文山哥看起來真的很可憐，像落水小狗一樣，我很怕他會嗆到。」陳文山則笑著替大家緩頰：「我覺得她們已經有收斂一些了。因為真實情況下，很少有人能完全控制自己的情緒，不然也不會有這麼多社會案件。」

陳文山在《寶島西米樂》中遭設局陷害。（台視提供）

陳文山拍攝被潑水戲碼時，不僅耳朵積水，只剩一邊能正常聽聲音，而且當下就已經被水嗆到、強忍著想咳嗽的衝動，仍硬撐著把鏡頭拍完，直到導演一喊卡，他才忍不住開始狂咳，苦笑直呼差點喘不過氣：「整張床都濕答答，我沒想到會有這麼多水，全都流進我的鼻子跟耳朵裡，剛開始真的講不出話來。」

黃婕菲（左二）在《寶島西米樂》中呼陳文山（左一）巴掌，聲音響徹片場。（台視提供）

他還自嘲「瑞雄」的危險性根本是一般人的兩倍：「因為他有兩個老婆，這兩人如果同時出手的話，應該真的要提早跟祖先團圓了。」當天收工後，陳文山他笑說感覺就像剛游完泳一樣。黃婕菲這場戲戰力全開，原本還以為得多補充熱量維持體力，但後來情緒越拍越激動，她笑說：「中午根本不敢吃，早餐吃了漢堡，山哥還給我吃韭菜盒子，結果後來排戲打一打，突然有點反胃，我就知道不能再吃了。」

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