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娛樂 日韓

「她不只做到了…」導演揭朴恩斌最可怕魅力

［１］

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕朴恩斌、車銀優主演韓劇《超能路人甲》自上線後話題一路狂飆，該劇表面上看起來像熱血英雄片，實際上根本是「最操勞超能力實錄」，尤其朴恩斌在劇中擁有超帥「瞬間移動」能力，沒想到她本人竟親口吐槽：「這是CP值最低的超能力。」

原來觀眾看到角色「唰」一下移動只要幾秒鐘，但現實世界裡，劇組卻常常得開車6小時去外景地拍攝，有些瞬移戲甚至橫跨一個月才完成。

朴恩斌笑說：「角色是在瞬間移動，但我們根本是在超慢速移動。」一句話讓現場笑翻。

更荒唐的是，導演劉仁植還超迷戀「風感特效」，只要角色消失或現身，工作人員就會瘋狂朝朴恩斌吹風。她也苦笑：「其實拍攝時滿涼爽舒服的。」結果別人拍超能力是在燃燒生命，她是在吹電風扇。

［２］

其中最讓朴恩斌崩潰的，是劇中「喝錯咖啡後超能力暴走」的大型名場面。角色會不停瞬移到不同地方，背景瘋狂切換，結果導演竟淡定告訴她：「妳只要每1秒換一個反應就好。」讓她當場懷疑人生，「我心想，1秒一次？這合理嗎？」最後這場戲不只成功拍出來，還意外成為她自己最喜歡的情節。

除了瞬移戲，朴恩斌這次還親自開推土機。原本劇組安排專業替身，但導演一句「跟開車差不多，妳試試看」，竟真的讓她本人上陣。結果她越開越上手，甚至開出成就感，笑說：「好像比想像中更符合我的天性。」粉絲則笑虧：「原來恩斌真正超能力是怪力少女。」

［３］

這次是劉仁植繼《非常律師禹英禑》後，再度與朴恩斌合作。他坦言，當初《禹英禑》就已經讓自己徹底被朴恩斌折服，「那不是一般人能駕馭的角色，但她不只做到了，還做得超越想像。」因此這次一有《超能路人甲》，他第一個想到的人就是她。

更有趣的是，導演還分析「禹英禑」與「殷彩馜」其實有神奇共通點。前者擁有過目不忘能力，後者卻是「努力看完馬上忘記」，乍看完全相反，但核心都一樣，「她們都會為自己認為正確的事情勇往直前，而這份堅韌，其實就是朴恩斌本人最強大的地方。」

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