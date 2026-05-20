孫安佐表姊也出事！涉愛情詐騙「裝可憐誆買11本寫真」 北檢追加起訴

孫安佐（左）網紅表姊林沐希捲入一起愛情詐騙案。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕孫安佐近日因涉嫌持有具殺傷力槍械、自製噴火槍影片等風波遭收押禁見，引發社會關注。沒想到，如今家族再爆爭議，孫安佐的表姊林沐希（Ariel）先前才因捲入愛情詐騙案遭起訴，如今又被新增被害人提告，遭控以「爸爸死了、媽媽跑了」、「還要照顧失智阿嬤」等說詞裝可憐，誘導男子購買11本寫真集。台北地檢署調查後，認定她涉犯加重詐欺等罪，再度追加起訴。

北檢查出，以蘇逸文、楊安仁、阮博辰等人為首的詐欺集團，涉嫌成立潘朵拉、唯恩、金百盛等多家經紀公司，專門招募年輕貌美的小模、網紅加入，其中包含曾跑過通告節目的林沐希。檢方指出，該集團透過交友網站物色目標，再以精心設計的「網愛劇本」與被害人培養感情，並誘導購買高價寫真集；若被害人提出見面要求，甚至還會安排小模真人赴約，藉此增加信任感。

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檢警調查發現，林沐希涉嫌假意交往，再以「欠債」、「爸爸死了、媽媽跑了」、「還要照顧失智阿嬤」等理由博取同情，甚至裝可憐暗示若業績沒達標，就得「兼差陪老闆」，藉此讓被害男子心軟掏錢。檢方指出，其中1名潘姓男子因此遭誘導購買11本寫真集，損失1萬餘元，事後驚覺受騙，憤而提告。

事實上，林沐希去年就曾因涉入愛情詐騙案遭起訴，當時檢方指出，她涉嫌以假交往方式詐騙被害男子47萬餘元。去年4月檢警展開大規模搜索後，共拘提、傳喚40餘人到案，並分兩波起訴主嫌及多名小模。如今案件持續延燒，又有新被害人出面指控，北檢調查後，決定將林沐希、「歐若拉」張又蓁及蘇逸文等6人追加起訴。

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