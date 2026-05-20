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娛樂 歐美

凱莉米洛震撼自爆二度罹癌 隱瞞3年鬆口：我有個秘密

近期Netflix推出《凱莉米洛：國寶級天后》更帶來炸裂消息：2021年她第二度被診斷出罹患癌症。（法新社）近期Netflix推出《凱莉米洛：國寶級天后》更帶來炸裂消息：2021年她第二度被診斷出罹患癌症。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕澳洲性感女神凱莉米洛（Kylie Minogue）2005年驚曝罹患乳癌，帶動「凱莉效應」，大量女性開始重視乳房檢查。近期Netflix推出《凱莉米洛：國寶級天后》更帶來炸裂消息：2021年她第二度被診斷出罹患癌症，實際是何種癌症，凱莉米洛並未透露。

57歲的凱莉米洛表示：「這一次，我能夠把它留給自己知道，不像第一次那樣」聽在歌迷耳朵裡心痛無比，樂觀的她表示自己挺過來了，現在一切都好，對音樂的熱情也更勝以往。

57歲的凱莉米洛表示：「這一次，我能夠把它留給自己知道，不像第一次那樣」。（美聯社）57歲的凱莉米洛表示：「這一次，我能夠把它留給自己知道，不像第一次那樣」。（美聯社）

凱莉米洛二度罹癌的時間恰好是她的事業高峰，2023年葛萊美肯定了她的舞曲《Padam Padam》，這首歌帶給凱莉米洛力量，她形容「為我打開了很多扇門」。

其實在2023年專輯《Tension》中，凱莉米洛就悄悄在《Story》這首歌留下線索，歌詞寫著：「我有一個秘密，一直藏在心裡 翻開下一頁，寶貝，登上舞台。」

凱莉米洛二度發現自己罹患癌症，她選擇分享，希望某個人會因為這個溫柔的提醒而去做檢查。（歐新社）凱莉米洛二度發現自己罹患癌症，她選擇分享，希望某個人會因為這個溫柔的提醒而去做檢查。（歐新社）

首次罹患癌症時，凱莉米洛為了接受治療被迫取消「Showgirl」精選巡演剩餘場次，也退出原本預定在英國格拉斯頓伯里音樂節週日傳奇舞台的壓軸演出。當她二度發現自己罹患癌症，她選擇分享，希望某個人會因為這個溫柔的提醒而去做檢查，她也表示「我現在很好」。

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