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娛樂 最新消息

劉宇寧新劇《鐵證》開拍 「高Sir」造型粉絲讚爆

劉宇寧憑藉《一念關山》、《折腰》、《書卷一夢》等多部古裝劇，成為魅力男神。（翻攝自愛奇藝） 劉宇寧憑藉《一念關山》、《折腰》、《書卷一夢》等多部古裝劇，成為魅力男神。（翻攝自愛奇藝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕古裝男神劉宇寧轉戰時裝刑偵掃黑劇！追完王曦薇的《低智商犯罪》，擔心下一檔不知要追哪一部？由劉宇寧及主演，搭檔孫紅雷（飾演反派）及新生代演員王玉雯的新劇《鐵證》，今（20日）正式開拍，劉宇寧在劇中的刑警造型也首次曝光，帥氣的制服照迅速在微博和抖音上瘋傳，流量瞬間衝頂。

劉宇寧為新劇《鐵證》刻意減重8～10公斤，讓不少粉絲十分期待他的時裝劇武打場面。（翻攝自微博）劉宇寧為新劇《鐵證》刻意減重8～10公斤，讓不少粉絲十分期待他的時裝劇武打場面。（翻攝自微博）

歌手出道的劉宇寧在接連憑藉《一念關山》、《折腰》、《書卷一夢》等多部古裝劇爆紅後，今年轉戰時裝劇，動作備受矚目，而對劉宇寧來說，這部《鐵證》更是意義非凡！

《鐵證》是劉宇寧正式告別「古偶」舒適圈的轉型之作，不同於古裝華麗特效的武俠動作設計，現代武打劇的槍戰畫面更講求精準與節奏明快。他在劇中飾演掃黑專案組的隊長「高原」（高sir），為了更貼合刑警幹練、硬朗的形象，身高190cm公分的他，刻意減重近8公斤，並接受了高強度的體能與刑偵特訓，力求在身形與眼神上都精準還原新時代刑警的壓迫感與正氣。

劉宇寧在劇中「高Sir」刑警造型首次曝光。（翻攝自微博）劉宇寧在劇中「高Sir」刑警造型首次曝光。（翻攝自微博）

該劇目前正在昆明拍攝中，官方9秒預告與海報一上架，立刻引爆粉絲狂喜與討論，對男神的轉型之作「期待值」拉好拉滿！

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