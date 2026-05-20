周玉蔻再戰賈永婕 怒轟「老人家」是年齡羞辱 網反問：不是先罵人蠢？

周玉蔻發長文反擊賈永婕「老人家」言論，卻因先前怒嗆網友「你蠢透了」再掀雙標爭議。（本報組合資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕周玉蔻與賈永婕的隔空交火持續延燒！繼賈永婕今（20日）以一句「老人家上法院很辛苦」回應外界是否提告後，周玉蔻稍早再度發長文反擊，怒批對方「論述空洞」、「老派思維」，甚至親自製作圖卡開酸。不過，由於周玉蔻先前才被抓包曾脫口怒罵網友「你蠢透了」、「笨蛋」，如今卻高喊「反霸凌」，也讓不少網友質疑前後態度明顯矛盾。

周玉蔻此前在Threads公開發文批評賈永婕。（翻攝自Threads）

周玉蔻稍早以「不是最反霸凌？賈永婕一句『老人家』反而暴露論述空洞、老派思維」為題開轟，直指賈永婕過去高喊女性自主、反霸凌，如今卻把「老人家」當成回應爭議的方式，「真正有內容的人，會談事情、談公共角色、談社會質疑，只有沒東西回的人，最後才會開始：『哎呀老人家不要這樣啦。』」

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周玉蔻稍早自製圖卡開酸賈永婕。（翻攝自臉書）

周玉蔻也將矛頭指向賈永婕的101董事長身分，質疑對方「拿納稅人的位置，天天操作『愛台灣』情緒」，卻把不同意見包裝成惡意攻擊，更批評「這種話術不只廉價，還很老派。」周玉蔻甚至再度拿賈永婕送女兒赴美留學一事開酸，自製圖卡寫下「愛台灣送女兒去美國留學」、「台灣唸書哪裡不好？」等字句再度掀起兩派論戰，就有網友提出來反問，「你自己不也是到國外留學嗎？所以你也是嘴巴愛台灣而已？」

挺賈永婕的網友將與周玉蔻的對話截圖分享到Threads。（翻攝自Threads，已做馬賽克處理）

不過，整起風波之所以持續擴大，也與周玉蔻先前的火爆發言有關，當時有女網友替賈永婕緩頰，認為「台灣就是個國家，不當台灣人就走，根本沒問題！」沒想到，周玉蔻竟直接回嗆「你蠢透了！」後續甚至再酸「笨蛋」、「加深了賈女的蠢度」，如今再以「反霸凌」角度反擊賈永婕，也讓大批網友質疑「先罵人蠢的人，現在卻開始談反霸凌？」相關話題持延燒。

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