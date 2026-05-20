自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周玉蔻再戰賈永婕 怒轟「老人家」是年齡羞辱 網反問：不是先罵人蠢？

周玉蔻發長文反擊賈永婕「老人家」言論，卻因先前怒嗆網友「你蠢透了」再掀雙標爭議。（本報組合資料照）周玉蔻發長文反擊賈永婕「老人家」言論，卻因先前怒嗆網友「你蠢透了」再掀雙標爭議。（本報組合資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕周玉蔻與賈永婕的隔空交火持續延燒！繼賈永婕今（20日）以一句「老人家上法院很辛苦」回應外界是否提告後，周玉蔻稍早再度發長文反擊，怒批對方「論述空洞」、「老派思維」，甚至親自製作圖卡開酸。不過，由於周玉蔻先前才被抓包曾脫口怒罵網友「你蠢透了」、「笨蛋」，如今卻高喊「反霸凌」，也讓不少網友質疑前後態度明顯矛盾。

周玉蔻此前在Threads公開發文批評賈永婕。（翻攝自Threads）周玉蔻此前在Threads公開發文批評賈永婕。（翻攝自Threads）

周玉蔻稍早以「不是最反霸凌？賈永婕一句老人家』反而暴露論述空洞、老派思維」為題開轟，直指賈永婕過去高喊女性自主、反霸凌，如今卻把「老人家」當成回應爭議的方式，「真正有內容的人，會談事情、談公共角色、談社會質疑，只有沒東西回的人，最後才會開始：『哎呀老人家不要這樣啦。』」

周玉蔻稍早自製圖卡開酸賈永婕。（翻攝自臉書）周玉蔻稍早自製圖卡開酸賈永婕。（翻攝自臉書）

周玉蔻也將矛頭指向賈永婕的101董事長身分，質疑對方「拿納稅人的位置，天天操作『愛台灣』情緒」，卻把不同意見包裝成惡意攻擊，更批評「這種話術不只廉價，還很老派。」周玉蔻甚至再度拿賈永婕送女兒赴美留學一事開酸，自製圖卡寫下「愛台灣送女兒去美國留學」、「台灣唸書哪裡不好？」等字句再度掀起兩派論戰，就有網友提出來反問，「你自己不也是到國外留學嗎？所以你也是嘴巴愛台灣而已？」

挺賈永婕的網友將與周玉蔻的對話截圖分享到Threads。（翻攝自Threads，已做馬賽克處理）挺賈永婕的網友將與周玉蔻的對話截圖分享到Threads。（翻攝自Threads，已做馬賽克處理）

不過，整起風波之所以持續擴大，也與周玉蔻先前的火爆發言有關，當時有女網友替賈永婕緩頰，認為「台灣就是個國家，不當台灣人就走，根本沒問題！」沒想到，周玉蔻竟直接回嗆「你蠢透了！」後續甚至再酸「笨蛋」、「加深了賈女的蠢度」，如今再以「反霸凌」角度反擊賈永婕，也讓大批網友質疑「先罵人蠢的人，現在卻開始談反霸凌？」相關話題持延燒。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中