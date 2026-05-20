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娛樂 電視

江宏恩私廚重現「爺爺蒸蛋」 鬼鬼台南淚崩認證

《花甲少年趣旅行》石知田（右1）原以為吳映潔（左2）超ㄎㄧㄤ，曝陳孝萱（右2）成「最強控場媽媽」。（台灣大哥大MyVideo提供）《花甲少年趣旅行》石知田（右1）原以為吳映潔（左2）超ㄎㄧㄤ，曝陳孝萱（右2）成「最強控場媽媽」。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣大哥大MyVideo跟播實境綜藝《花甲少年趣旅行》，本週由江宏恩、陳孝萱攜手少年組「鬼鬼」吳映潔鬼鬼、石知田組成全新旅伴，前進台南展開療癒之旅。

二度回鍋的鬼鬼與石知田日前接受MyVideo獨家專訪。鬼鬼透露，一聽到目的地是台南超興奮，「特別期待吃美食！」除了大嗑在地小吃之外，旅途中最讓她難忘的，是江宏恩突然提起她曾分享過、與爺爺有關的「蒸蛋回憶」，甚至親自下廚重現那道料理給大家吃，讓「鬼鬼」吳映潔當場又驚又暖，直呼：「聽到宏恩哥說要做那道菜時，我真的很感動。」

同樣是二度回鍋的石知田也透露，自己一直很想再深度旅行台南，「透過《花甲》讓不同旅伴安排路線，是重新認識這個地方的有趣方式。」不過他也笑說，出發前唯一擔心的只有天氣，「我其實偏宅，很怕一直曬太陽。」

《花甲少年趣旅行》江宏恩（左2）下廚變大型家族聚餐，偷記鬼鬼童年回憶暖爆。（台灣大哥大MyVideo提供）《花甲少年趣旅行》江宏恩（左2）下廚變大型家族聚餐，偷記鬼鬼童年回憶暖爆。（台灣大哥大MyVideo提供）

而這趟旅程中，最讓石知田印象深刻的，同樣也是江宏恩率領大夥親自下廚的時光，「四個人一起分工合作完成一桌菜，感情真的很緊密。」他形容整個做菜與吃飯的過程充滿生活感，「很像大家私下真的就會這樣聚在一起吃飯聊天」，成為旅途中最難忘的回憶之一。

聊到旅伴的真實個性，石知田笑說原本以為鬼鬼會是「很脫線、很ㄎㄧㄤ」的人，實際相處後卻完全改觀，「她其實很細心，也很細膩，工作上很專業。」至於大哥江宏恩，一開始則給人有點距離感、甚至偏嚴肅的印象，「但熟了之後才發現他超愛分享，有時候甚至很像個男孩。」而陳孝萱則和他原本想像的「隨性派」完全不同，「她像個溫暖的媽媽，會一直照顧大家、提醒大家很多事。」石知田更笑說，原本以為江宏恩會是負責「拉住大家」的人，沒想到真正會把失控旅伴們拉回來的，其實是陳孝萱。

《花甲少年趣旅行》江宏恩（左起）、陳孝萱、鬼鬼與石知田同遊台南。（台灣大哥大MyVideo提供）《花甲少年趣旅行》江宏恩（左起）、陳孝萱、鬼鬼與石知田同遊台南。（台灣大哥大MyVideo提供）

雖然節目分為花甲與少年組合，但鬼鬼坦言幾乎感受不到「世代差異」，「跟孝萱姐頻率很近，我做什麼、說什麼她都懂。」而原本比較慢熟的江宏恩，也在熟悉後逐漸被她逗到笑出來，讓她暖心表示：「對我來說，都是很喜歡的前輩。」石知田也認同旅途中幾乎沒有代溝，「只有他們聊以前打工、試鏡的年代故事時，會比較插不上話。」整體相處下來，石知田大讚四人的頻率意外合拍。

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