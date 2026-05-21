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娛樂 電視

（專訪）洪都拉斯不留遺產？鬆口「生前清單」：死前要把錢花光

61歲洪都拉斯錄製客台《啊喔！最Kiang駐村小隊2》鬆口透露晚年規劃。（記者陳奕全攝）61歲洪都拉斯錄製客台《啊喔！最Kiang駐村小隊2》鬆口透露晚年規劃。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／專訪〕61歲洪都拉斯錄製客台《啊喔！最Kiang駐村小隊2》與原班底的施名帥、新成員周厚安、黃姵嘉，到台東駐村長達一個月，深入池上、鹿野、關山等地參與社區活動。之前錄製第一季時就已萌生退休規劃的洪都拉斯，這次受訪透露在拍攝過程愛上台東，萌生退休後到當地置產的念頭，更分享自己的「生前願望清單」。

洪都拉斯在拍攝過程愛上台東，萌生退休後到當地置產的念頭。（記者陳奕全攝）洪都拉斯在拍攝過程愛上台東，萌生退休後到當地置產的念頭。（記者陳奕全攝）

洪都拉斯笑說，多虧節目認識許多當地朋友，里民們都成了他的好朋友，「我之後去玩，可能一毛錢都不用花，大家都很熱情說要『毀滅性招待』。」他也有感而發表示，台東非常適合退休、避暑，目前甚至已與當地友人聯絡，近期打算去看地，「我真的很想在台東置產，自己蓋房子，可以種田、休假。」更豁達表示：「我目標就是死之前把錢都花光！」

洪都拉斯豁達表示：「我目標就是死之前把錢都花光！」（記者陳奕全攝）洪都拉斯豁達表示：「我目標就是死之前把錢都花光！」（記者陳奕全攝）

至於有沒有準備養老金？洪都拉斯坦言，他沒有特別設定目標數字，只希望在人生最後把錢花在想完成的事情上，「我目標就是去英國打一場高爾夫、看一場NBA跟MLB比賽，還有一場F1賽車。」

洪都拉斯坦言「我目標就是去英國打一場高爾夫、看一場NBA跟MLB比賽，還有一場F1賽車。」（記者陳奕全攝）洪都拉斯坦言「我目標就是去英國打一場高爾夫、看一場NBA跟MLB比賽，還有一場F1賽車。」（記者陳奕全攝）

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