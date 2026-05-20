川普最討厭的《南方四賤客》又來了！ 第29季高分貝喊「秋季首播」

《南方四賤客》1999年引進台灣首播，最新29季即將於秋季上架。（翻攝自官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕川普才剛結束「川習會」沒幾天，向來喜歡在劇情中諷刺川普政府的《南方四賤客》（英語：South Park） ，立馬宣布最新一季即將在秋季首播！去年，該劇因諷刺川普政府，並將白宮作為貫穿全劇的支線劇情，使其文化影響力達到新高度。

曾在台灣創造話題的《南方四賤客》，2027年將迎來30週年紀念。這部長壽劇集數十年來備受讚譽，曾5次榮獲艾美獎最佳動畫節目獎，並獲得18項提名。自1997年開播以來，該動畫便以大膽嘲諷美國政治聞名，其中對川普（Donald Trump）的惡搞更是經典，主要透過「直接惡搞川普本人」與「化身為角色葛理遜（Mr. Garrison）」兩種形式呈現。

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《南方四賤客》去年曾狠酸川普和撒旦「發生關係」。（翻攝自官網）

《南方四賤客》1999年由衛視西片台引進台灣首播，2001年在Channel V播出，因中文翻譯太強，不但能巧妙扣連台灣政治人物和時事哏，再加上國台灣穿插的口白對話與風趣俚語，一度成為最成功的IP角色，是許多五、六、七年級生的經典回憶。不過，近幾年因為播放平台主要以Paramount+為主，台灣對該節目的熟悉度已逐年降低。

全新第29季將於9月16日晚間10點在美國的喜劇中心頻道（Comedy Central）首播，隔天即可在Paramount+上觀看。新劇集將隔週三更新：9月30日、10月14日、10月28日、11月11日和11月25日。

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