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娛樂 最新消息

徐至琦開戰77姐 提告恐嚇罪「屬公訴罪不能撤」 放話：檢察官會查下去

徐至琦因壓力短時間內暴瘦7公斤，整體狀態大受影響。（徐至琦提供）徐至琦因壓力短時間內暴瘦7公斤，整體狀態大受影響。（徐至琦提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕徐至琦近日登上薔薔節目《薔栗膠》，首度完整回應與網紅「愛美教主」77姐的滑雪團糾紛，她不僅怒控對方「謊話連篇」，更透露自己已正式提告恐嚇、加重誹謗及公然侮辱，其中恐嚇屬公訴罪，強調「不是我想撤告就能撤，檢察官會自己查下去。」

徐至琦表示，自己與雪友多年來固定到日本、法國及瑞士滑雪，這次因團體臨時有缺額，才透過滑雪社團認識77姐，她強調雙方原本完全不認識，只在法國見過1次面、吃過1頓飯，沒想到對方返台後竟拍片影射她「非法開團」、「詐欺」、「蹭流量」，讓她相當傻眼。

徐至琦坦言，當時自己人在返台飛機上，一打開WiFi就發現整起事件爆發，「我急到哭出來...」下飛機後更瞬間接到大量媒體來電，她透露77姐後續甚至要求退還10萬元費用，讓她忍不住直呼「我們是自由行，又不是旅行社，誰退妳錢啊？」

面對風波延燒，徐至琦表示自己很快就決定提告，除了加重誹謗、公然侮辱外，還包含恐嚇罪名，她強調恐嚇屬於公訴罪，「今天不是我能不能撤告的問題，是檢察官會自己查下去！」她也直言，自己這次最大的教訓，就是「以後不會再跟陌生人一起玩。」坦承這場風波讓她暴瘦7公斤，也對人際信任留下陰影。

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