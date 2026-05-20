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娛樂 電影

夏朧穿水手服地下城打怪！楊一展笑爆「其實是導演私慾」

夏朧（左）在《地下城の怪物先生》穿上水手服和周厚安一同打怪。（殺戮天使電影提供）夏朧（左）在《地下城の怪物先生》穿上水手服和周厚安一同打怪。（殺戮天使電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《地下城の怪物先生》今（20）日首映，監製兼主演楊一展、周厚安、海兒與劉倩妏一同出席。片中女主角夏朧穿水手服打怪物，楊一展笑虧「其實是導演（洪昇揚）的私慾」，被問到之前製片方跟投資方的問題，他則簡單表示，導演已在聲明中說清楚了。

被問及如何看待該事件後續，楊一展說對自己而言，這是團隊共同努力的計畫，「希望就是讓它順利的像生孩子一樣把它生出來，現在是順順利利的誕生」。他也強調，首次擔任監製並未因此改變未來是否投入幕後工作的想法，「一開始就是抱持學習的心態，這也是一種學習」，認為專業分工下各司其職最為重要。

談到拍攝期間的壓力與外界關心，楊一展表示，身邊朋友並未特別追問，反而是整個劇組內部互相打氣支撐。他特別感謝所有幕後團隊，包括美術、燈光、攝影等工作人員，同時提到，從服裝設計到片名視覺、甚至加入日文元素等設定，都是團隊集體討論後的成果，「這是大家的心血」。

周厚安則分享在污水處理廠拍攝場景極為特殊，直說氣味與環境會「殘留在身體裡」，回家後仍能聞到沼氣味道，只能靠重口味飲食「解毒」，笑稱大蒜、烤焦食物與醋都有幫助。

至於與夏朧的吻戲，周厚安笑說，其實自己多數時間處於「半昏迷狀態」，反而是對方在極為辛苦的環境下完成拍攝，「我覺得辛苦的是她，然後都由她來主導，我就說『加油』」。

周厚安也回憶早期曾與謝沛恩合作短片時獻出螢幕初吻，「我們從小就認識，她就是我親妹妹一樣。」直說當時在現場兩人只想快點拍完，「她覺得很噁心，我說『我知道、我知道。快點拍完，早死早超生。OK？』然後就演完了，拍完了。」雖然當下沒什麼感覺，後來就看回放「真的感覺很奇怪」。

談到夏朧在片中穿水手服打怪的設定，楊一展先笑稱「那是導演的私慾」但立刻解釋是開玩笑，其實是因為導演洪昇揚深受日本漫畫影響，風格中融合武士刀與動漫元素，因此在視覺設計上刻意加入制服感與強烈符號。

楊一展也大讚夏朧在極端拍攝環境中的表現，「真的很能打」，更說即便在缺氧、骯髒的環境下，「她那麼漂亮的一個女孩子願意把自己搞得髒兮兮的」，甚至完成高強度動作戲，肢體語言讓他很驚艷。《地下城の怪物先生》將於5月22日正式在台上映。

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