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娛樂 電視

這是黃國昌？上通告超沉默 藍心湄訝異：怎麼不講話

《女人我最大》邀請黃國昌（右2）與陳智菡（右1）到節目分享各自的愛美觀念與花費。（TVBS提供）《女人我最大》邀請黃國昌（右2）與陳智菡（右1）到節目分享各自的愛美觀念與花費。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕藍心湄主持《女人我最大》大聊男女愛美話題，邀請姐妹代表王瀅、愷愷，以及黃國昌、陳智菡等人，分享各自的愛美觀念與花費。近期瘦身有成的黃國昌，不只體態明顯變瘦，胸肌、腹肌更意外成為全場焦點，讓主持人藍心湄當場直呼要「驗貨」摸摸看。

藍心湄不去美容中心做臉，連頭髮都自己染。（TVBS提供）藍心湄不去美容中心做臉，連頭髮都自己染。（TVBS提供）

聊到保養秘訣，藍心湄也分享自己的多年習慣，直言：「自《女人我最大》節目開播20幾年來，我從未去過美容中心做臉護膚過。」她表示自己平時都在家保養，甚至連頭髮都是親自染，一番分享讓所有人驚訝不已，也再次展現藍教主的凍齡保養哲學。

而鮮少上綜藝節目的黃國昌，面對藍心湄熱情互動也一度顯得有些靦腆，藍心湄忍不住笑問：「你怎麼都不講話？」黃國昌則坦言：「見到妳我很緊張。」真實反差模樣讓現場笑成一片。

黃國昌被改造成「清新男神」。（TVBS提供）黃國昌被改造成「清新男神」。（TVBS提供）

除了分享瘦身成果，黃國昌也透露，瘦身原因其實是為了健康著想，另外，他現在的治裝費幾乎是零元，甚至笑說：「結婚以前，都是自己買衣服，結婚後衣服都是太太買。」更甜蜜表示：「很方便也很幸福，太太買什麼我就穿什麼，到目前為止沒有不喜歡的。」

他也自曝過去在日本留學時，曾被同學封為「法學木村拓哉」，意外掀起現場話題。在本集節目裡，髮型師Ryan與造型師璟毅更親自替黃國昌進行大改造，將原本拘謹、嚴肅的形象重新打造為清新時尚風格，讓現場來賓一看全都驚呼連連，獲得滿場好評。

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