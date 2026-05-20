蔡少芬甜摟張晉放閃！喜慶52歲生日深情告白 結婚18年仍像熱戀

蔡少芬甜蜜緊抱張晉慶祝52歲生日，夫妻結婚18年依舊像熱戀情侶。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕蔡少芬昨（19日）為老公張晉慶祝52歲生日，罕見一連曬出多張夫妻甜蜜合照，高調放閃引發關注，結婚18年的兩人至今感情依舊甜如熱戀，蔡少芬更深情告白「你是我的光」，溫馨互動閃瞎大批網友。

蔡少芬透過微博發文寫下，「親愛的，陪你共渡24年的生日，我真的好感恩！你是我的光！是我的歡樂！」並感性表示，希望張晉好好照顧自己與一家人，「你快樂就是我們的快樂！生日快樂。」字句間滿滿都是對老公的依賴與愛意。

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照片中，蔡少芬身穿黑色上衣從背後緊緊抱住張晉，還閉眼噘嘴作勢親吻老公臉頰，互動俏皮又甜蜜；另一張，蔡少芬則把頭靠在張晉肩膀上，小鳥依人的模樣宛如熱戀情侶。夫妻倆同樣穿著黑色系服裝，在暖色燈光襯托下，畫面充滿濃濃幸福感。

貼文曝光後，立刻吸引大批粉絲留言祝福，「生日快樂，要一直幸福下去」、「甜到不行」、「娛樂圈模範夫妻代表」、「好有夫妻相」等留言灌爆評論區。事實上，蔡少芬與張晉結婚18年，育有2女1子，夫妻倆多年來始終維持高甜互動，也成為不少網友心中最幸福的明星夫妻之一。

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