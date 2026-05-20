台灣之光楊双子奪布克獎 網朝聖《阮三个》淚崩誓詞 服務生竟是許光漢

楊双子與伴侶賴庭荷過去在實境節目《阮三个》舉辦婚禮。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣作家楊双子憑藉史詩小說《臺灣漫遊錄》，於英國時間19日晚間勇奪2026年「國際布克獎」冠軍，成為史上首位以繁體中文作品摘下此世界級大獎的台灣作家。隨著奪獎喜訊震驚文壇，網友紛紛翻出楊双子與伴侶「衣櫥醫生」賴庭荷過去在實境節目《阮三个》舉辦婚禮的片段。當年看似簡約樸實的民宿戶外婚禮，驚人的星光陣容引發全網朝聖。

章廣辰、許光漢、張軒睿當時台下見證。（翻攝自YouTube）

在《阮三个》第二季的婚禮中，現場手工布置、食材現採，當時在現場忙進忙出的服務生，竟是如今紅遍全亞洲的「國民老公」許光漢、范少勳、張軒睿與章廣辰；不僅如此，現場負責掌鏡的攝影師是連俞涵，婚禮歌手則是實力派唱作人鄭宜農。

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隨著楊双子奪下世界最高文學榮譽之一，兩人當年的真摯誓詞也再度看哭無數網友。身為小說家的楊双子在誓詞中感性表示：「我對這個世界會充滿很多質疑，然後會覺得這個世界裡面有非常多令人困惑的事情。那庭荷完全了解這樣的我，然後知道我的家庭，知道我最重視的事情。而且我是一個小說家，在台灣現在的環境裡面，或許不是一個很值得令人欣羨的職業。可是，她依然也知道我、我在這個世界上想要努力留下下一點什麼。」

楊双子與賴庭荷深情誓詞曝光，網驚呼看完又哭了。（翻攝自YouTube）

而伴侶庭荷則身穿蕾絲白紗，手拿小抄哽咽告白：「工作到一半的時候，我就會想要過去摸摸妳的頭髮……看到漂亮風景的時候，全世界有一個人可以第一個說。那個時候我知道，因為我很喜歡妳。周遭質疑的人就讓他們去吧！我該自己來決定我幸福的方式。」真摯情感至今仍讓無數觀眾熱淚盈眶。

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