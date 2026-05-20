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年僅7歲！金鐘兒童主持人驟逝 母慟喊：沒能等到妳回來

7歲金鐘得主黃婼馡不幸病逝。（翻攝自臉書）7歲金鐘得主黃婼馡不幸病逝。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕娛樂圈傳出令人心痛的噩耗。在第60屆廣播金鐘獎上，與母親詹明芫共同奪下「兒童節目主持人獎」的7歲小童星「馡馡」黃婼馡，驚傳因「急性壞死性腦病變」不幸病逝。詹明芫證實死訊，透露女兒從發燒到住進加護病房，插管僅短短幾天，病情惡化速度之快，至今仍找不到感染源，讓外界深感不捨與震驚。

詹明芫沉痛回憶發病過程，馡馡於今年3月2日開始出現反覆高燒，最高溫甚至飆到41度。由於驚覺不對勁，第二天晚上便緊急送往急診。詹明芫表示：「住院後持續反覆高燒，在這幾天食欲不振，但意識清醒、還能聊天說笑、看卡通、下床走路。直到第三天下午突然抽搐，趕緊請護理師來看，直接被推進ICU，沒多久就插管，最後還是離開了我們⋯」

詹明芫透露，至今依舊沒找到感染源，醫生推測：「可能病毒在治療的時候有被殺掉，但引發免疫風暴攻擊大腦，導致多處腦組織水腫、壞死。」痛失愛女的她，忍著撕心裂肺的痛楚呼籲所有父母，面對孩子發燒切勿輕忽，若超過38.5度就要提高警覺，雖然疫苗不是萬能，但仍具保護效果，她也已立刻帶兒子接種B型腦膜炎疫苗預防。

詹明芫（右）證實女兒死訊，悲喊：「妳永遠是我們的金鐘得主」。（翻攝自臉書）詹明芫（右）證實女兒死訊，悲喊：「妳永遠是我們的金鐘得主」。（翻攝自臉書）

在馡馡離開的第56天，詹明芫傾訴對女兒的無盡思念。她提到自己正忙著整理節目音檔準備參賽，聽著女兒稚嫩的聲音，總是忍不住一邊聽、一邊偷偷掉眼淚。她憶起去年獲獎後，女兒每天都吵著要看頒獎典禮影片，還認真地說以後想再上台領獎，母女倆曾興高采烈地討論著節目第三季的內容。詹明芫字字血淚地寫道：「寶貝，妳 know 嗎？媽咪已經把第三季的企劃書都寫好了。原本的計畫，是等妳出院後，我們就一起開始錄音。可是，媽咪最後還是沒能等到妳回來⋯」

雖然遺憾無法與女兒攜手完成企劃，但詹明芫堅強表示會好好收著這份企劃書，並溫柔向天上的愛女喊話：「妳永遠是『wawa快樂屋』裡最勇敢最善良的小勇士；是我們永遠的廣播金鐘兒童節目主持人獎得主。無論今年會不會入圍，妳的名字，都已經永遠刻印在廣播金鐘的殿堂裡。」 惹哭大批網友，紛紛湧入留言為堅強的母親加油打氣。

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