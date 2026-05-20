自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

前兒童台哥哥爆KTV毆打女友 李博翔、王欣晨怒發聲反擊

李博翔（左）與王欣晨遭爆KTV酒後衝突，雙方事後同步透過律師聲明否認動粗傳聞。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）李博翔（左）與王欣晨遭爆KTV酒後衝突，雙方事後同步透過律師聲明否認動粗傳聞。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕36歲前兒童台哥哥李博翔近日遭爆與歌手女友王欣晨及友人在KTV聚會時，疑似酒後失控動粗，甚至傳出毆打女友，引發外界關注。不過雙方事後同步透過律師發聲明駁斥，強調根本沒有發生肢體衝突，怒轟不實爆料已嚴重損害名譽與精神。

王欣晨在律師聲明中嚴正否認相關傳聞，強調報導所提及的衝突事件「完全不是事實」，她與李博翔之間並未發生任何爭執，更不存在肢體接觸、毆打或爆打情況。她也指出，當天僅是私人聚會，並非公開活動，直言相關內容已對她的名譽及精神造成嚴重傷害。

李博翔也同步透過律師發聲，表示當天只是與友人的私人聚會，自己與王欣晨均無言語爭執、肢體衝突或酒醉失控情事，認為相關報導已對個人名譽造成極為嚴重且難以回復的侵害，也因此承受精神痛苦，如今雙方同步發布律師聲明澄清，也讓整起KTV風波持續受到外界關注。

李博翔父親是馬來西亞華裔、母親則是台灣人，過去曾在兒童台擔任哥哥主持人，後續跨足戲劇圈，演出《我的老師叫小賀》、《女力報到》等作品；25歲的王欣晨則曾赴韓接受演藝訓練，返台後以歌手身分出道，也曾參演《機智校園生活》。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中