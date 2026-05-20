前兒童台哥哥爆KTV毆打女友 李博翔、王欣晨怒發聲反擊

李博翔（左）與王欣晨遭爆KTV酒後衝突，雙方事後同步透過律師聲明否認動粗傳聞。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕36歲前兒童台哥哥李博翔近日遭爆與歌手女友王欣晨及友人在KTV聚會時，疑似酒後失控動粗，甚至傳出毆打女友，引發外界關注。不過雙方事後同步透過律師發聲明駁斥，強調根本沒有發生肢體衝突，怒轟不實爆料已嚴重損害名譽與精神。

王欣晨在律師聲明中嚴正否認相關傳聞，強調報導所提及的衝突事件「完全不是事實」，她與李博翔之間並未發生任何爭執，更不存在肢體接觸、毆打或爆打情況。她也指出，當天僅是私人聚會，並非公開活動，直言相關內容已對她的名譽及精神造成嚴重傷害。

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李博翔也同步透過律師發聲，表示當天只是與友人的私人聚會，自己與王欣晨均無言語爭執、肢體衝突或酒醉失控情事，認為相關報導已對個人名譽造成極為嚴重且難以回復的侵害，也因此承受精神痛苦，如今雙方同步發布律師聲明澄清，也讓整起KTV風波持續受到外界關注。

李博翔父親是馬來西亞華裔、母親則是台灣人，過去曾在兒童台擔任哥哥主持人，後續跨足戲劇圈，演出《我的老師叫小賀》、《女力報到》等作品；25歲的王欣晨則曾赴韓接受演藝訓練，返台後以歌手身分出道，也曾參演《機智校園生活》。

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