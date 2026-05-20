伊林高層陳婉若帥兒熱戀正妹歌手 同場強碰拒叫媽媽原因曝光

今天陳婉若與申力安（右）出席同場活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕伊林娛樂董事陳婉若的導演兒子Len Wang，遭爆與伊林娛樂旗下24歲的歌手申力安穩定交往中，今天陳婉若與申力安出席同場活動，對於兒子與申力安的戀情，陳婉若也大方表示祝福。

陳婉若直言，年輕男女談戀愛本來就是正常不過的事情。（記者胡舜翔攝）

談起未來的「準媳婦」，陳婉若表示：「在工作上，力安就是公司裡面的一員；私生活部分，伊林在這塊範圍比較大，大家都應該有自己的感情生活，我就是祝福他們。」透露兩人當初交往心情應該也很矛盾。陳婉若直言，年輕男女談戀愛本來就是正常不過的事情，「人生決定，還是要自己做決定，正常男生女生都會戀愛。」

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她也笑說：「現在（他們）就是戀愛，沒有想到那麼遠。」

申力安表示，跟陳婉若一起工作不會有壓力。（記者胡舜翔攝）

申力安受訪則表示，跟陳婉若一起工作不會有壓力，「其實還好耶，我15歲就跟她一起工作，她一直都是我很尊敬的一個人。」強調工作上不會有影響。至於是否要改口叫陳婉若「媽媽」？她聞言驚呼：「我還沒有結婚，不用叫吧。」

申力安現階段與陳婉若的兒子穩定交往中，她受訪坦言尚未有「婚」頭，「我今年才25歲，如果有也是28、29、30歲之後。」也喊話沒有要「先有後婚」。

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