王俐人爆遭逼陪老男人吃飯 拒演藝圈潛規則「慘遭封殺」當場怒揭公司名

王俐人近日作客百靈果的Podcast節目爆料，曾遇演藝圈潛規則。（組合照，翻攝自IG、YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕王俐人近日登上Podcast節目《The KK Show》大爆演藝圈潛規則，怒控剛出道時遭經紀公司安排陪「老男人吃飯」，甚至被對方伸手摸手指，她更氣炸脫口公司名字，直言「我就是不想潛規則才被封殺」，現場瞬間嚇壞主持人。

王俐人透露，大學畢業後從紐約返台，簽進人生第1家經紀公司，原以為能正式踏入演藝圈，沒想到公司卻頻繁安排飯局，要她陪所謂的「老男人」吃飯。她回憶，對方不僅會言語調情，甚至還邊稱讚她「手指好漂亮」，邊直接觸碰她的手，公司卻完全沒有出面制止，讓她當場傻眼。

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王俐人氣憤表示，自己就是因為不願接受潛規則，後來才遭到封殺，接著更在節目中直接點名當年經紀公司名稱，痛批「那間公司很爛、非常的爛，它只顧中國，不在乎台灣市場。」由於她毫不避諱當場說出公司名，也讓主持人瞬間嚇到變臉，節目片段曝光後迅速引發網友討論。

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