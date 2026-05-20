（影）李千娜提告《世紀血案》首露面 沉寂3個月訴心聲：保持善良

〔記者陽昕翰／台北報導〕改編「林宅血案」的電影《世紀血案》，因未取得當事人及家屬同意就開拍，引發撻伐聲浪，遭受波及的李千娜沉寂3個月，今天首度公開受訪。由於她已經向劇組提出刑事詐欺告訴，受訪表示：「就在走司法程序，一切等待審理結果，不管接下來在哪個階段，都要保持善良。」

李千娜沉寂3個月，今天首度公開受訪。（記者胡舜翔攝）

李千娜前陣子被拍到暴瘦現蹤，她透露近來胖了5公斤，認真重訓調整自己的體態，想要練出像隋棠一樣的翹臀，先決條件就是要先吃胖，「瘋狂運動，我兩天就做不同的項目。」包括瑜伽、打網球、深蹲。

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李千娜坦言，這段時間工作受到不少影響，她也多了時間沉澱心情，「我還是滿不放過自己的，藉由這次的機會停下腳步，我都在照顧寶寶跟運動，也希望可以把最近的感受，發揮在下一張專輯。」

談到低潮，李千娜表示：「想盡辦法讓自己變得更好，也許有失去，也得到很多，有一部分有點重新開始、重新出發的感受。」

這段時間李千娜很感謝老公黃尚禾的一路陪伴，「每天都會特別關心我，滿感謝他一直在身邊，也包含昨天晚上、今天晚上，一直幫我加油。」還有寶貝女兒顧穎時常給她加油打氣，「女兒也有受到波及，我也是滿心疼的！」

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