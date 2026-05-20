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娛樂 最新消息

大安廣末涼子被揭私下真面目！認是「麻煩精」 最新影片曝光

黃玠瑋與歌迷近距離互動。（環球提供）黃玠瑋與歌迷近距離互動。（環球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕黃玠瑋舉辦「《相愛相殺的舞步》LOVE, HATE, DANCE」專場，粉絲們擠爆現場，黃玠瑋表示，「原本想像大家可以舒服的席地而坐，結果人比預期多，讓大家幾乎都要站著，實在很不好意思。」

近來她努力突破I人困境，還在社群po出與好友許含光一起拍攝的KUSO影片，趣味詮釋現代人交往前必須確認的情感調查，看到I人偶像的大躍進，粉絲們直呼：「大安廣末涼子和中山IU都好美！喜歡喜歡，這個組合可以多拍幾支影片嗎？」

黃玠瑋舉辦專場。（環球提供）黃玠瑋舉辦專場。（環球提供）

開場帶來《冰山》、《柔軟的刺蝟》，黃玠瑋形容自己每次talking都I人感大爆發，接著感性說：「這陣子累積了很多話想跟你們分享，很多新的感受，接下來這首歌，到最近才發現，當你自己一個人的時候，其實會真正的去了解自己；生活像是冒險，會經歷什麼、遇到什麼人，都是可以細細去體會的，不要害怕一個人，要倚靠自己、多相信自己一點。」

雖然是小型專場，黃玠瑋仍非常用心於場佈，打造像客廳般的溫馨場景，散落的一些手寫信，讓鐵粉們很期待可以獲得，在歌單的設計上也別具巧思，像最開始的五首歌，描述從初識到相戀的過程。

黃玠瑋邀請黃奕儒擔任嘉賓。（環球提供）黃玠瑋邀請黃奕儒擔任嘉賓。（環球提供）

她回憶起剛開始表演時，「I人代表」的她總是一半的頭髮都遮著臉，不敢看台下的人，雖然現在偶爾還是會I到想躲起來，但至少可以看著台下的歌迷們，看著每張臉，也記得很多的熟面孔，黃玠瑋形容：「我想這就是我們相愛的過程。」前陣子經歷了低潮，還好有身邊的朋友，以及支持自己的粉絲們，才慢慢回到軌道上，但她也開玩笑說知道自己是個「麻煩精」，所以寫了《She's a Trouble》這首歌。

黃玠瑋專場人潮爆滿。（環球提供）黃玠瑋專場人潮爆滿。（環球提供）

黃玠瑋邀請黃奕儒擔任嘉賓。（環球提供）黃玠瑋邀請黃奕儒擔任嘉賓。（環球提供）

有歌迷表示自己是壽星，黃玠瑋立即邀她上台，以《Little Present》獻上祝福，恰巧特別來賓「Ezu」黃奕儒也是5月壽星，Ezu想起兩人第一次見面是前年去新加坡表演，他在後台聽到很激動，認識後發現黃玠瑋外表是冰山、內心是火山，兩人在專場上首次合唱Ezu即將發行的新歌《Falling》。演出結束後，黃玠瑋更現場簽名，和粉絲互動零距離。

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