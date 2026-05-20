朴海秀「跟玉米田拍動作戲」弄得全身傷 李熙俊自豪「拍出來真的很帥」

朴海秀（左起）、郭善英、李熙俊特別跨海問候台灣觀眾。（friDay影音提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕復古懸疑犯罪韓劇《稻草人》完整改編自震驚韓國社會長達30年的「華城連環殺人案」，播出後收視持續攀升，將於下週迎來大結局。主演朴海秀、李熙俊、郭善英也特別跨海向台灣觀眾問候，分享拍攝幕後點滴與印象最深刻的場面。

朴海秀回憶，在田野間拍攝追逐戲時，整個人被草叢刮得滿身傷痕。他表示在炎熱夏季拍攝相當辛苦，「其實不是我們兩個對打，而是一直跑來跑去，算是在跟玉米田拍動作戲」。李熙俊則透露，雖然動作戲拍攝過程累積不少瘀青，但看到成品仍相當滿意，笑說「拍出來的效果非常帥氣」。

請繼續往下閱讀...

朴海秀回憶拍攝《稻草人》田野間追逐戲時，整個人被刮得滿身傷痕。（friDay影音提供）

談到角色之間的互動與現場氣氛，李熙俊也提到，因為與朴海秀本就相識，私下也常運動，拍攝過程雖然辛苦但默契十足。對於武戲表現，他仍自豪表示「拍出來的效果非常帥氣」。郭善英則大讚兩位前輩的動作戲與眼神表現，直呼能在現場近距離觀摩非常幸福，「不只是武打，連眼神演技都很厲害，光是能在現場親自觀摩就很幸福了」。

李熙俊自豪拍攝《稻草人》動作戲效果非常帥氣。（friDay影音提供）

郭善英過去曾飾演軍人，展現俐落身手，這次則飾演記者，更多以奔跑與行動力呈現角色特質。被問及是否知道她擅長動作戲時，朴海秀幽默回應：「其實她是我們的師父。」

由於劇情時間線橫跨1988年至2019年，本劇也首次挑戰老妝演出。郭善英表示，這次體驗相當新鮮，「不需要刻意去裝出老態，也能表現得很自然」。李熙俊則肯定美術與化妝團隊的細緻考究，讓老化呈現相當真實自然。朴海秀則笑說，化完老妝後甚至忍不住想：「如果以後老了能長這樣也不錯」，還特別拍照留念。

郭善英直呼拍攝《稻草人》體驗相當新鮮。（friDay影音提供）

談到復古場景與道具，三人也各自分享印象深刻的細節。李熙俊提到檢察官室中的打字機；郭善英則對記者使用的小型卡帶錄音機印象深刻，「現在大家都是直接用筆電寫稿，但那個年代是用錄音機」。朴海秀則對劇中1986至1994年間生產的Lemans汽車與投幣式公共電話印象最深，笑說「我還久違地看到了10元硬幣」，復古細節也讓整體氛圍更加沉浸。

friDay影音獨家韓劇《稻草人》將於下週一、二（25、26日）與韓國同步播出最終回。平台同時也推出多部強檔內容，包括由YERI（金藝琳）、姜相俊主演的青春韓劇《蔚藍之春》，以及秋成勳、金鍾國、大聲主演的旅遊綜藝《真男人的旅行法 in 九州》，還有鄭智善、趙瑞亨、李文貞、金風與李恩智等人出演的料理綜藝《主廚也瘋狂》，皆持續熱播中。

更多最新韓劇與韓綜資訊，請鎖定friDay影音官方網站、社群平台與APP。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法