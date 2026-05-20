自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朴海秀「跟玉米田拍動作戲」弄得全身傷 李熙俊自豪「拍出來真的很帥」

朴海秀（左起）、郭善英、李熙俊特別跨海問候台灣觀眾。（friDay影音提供）朴海秀（左起）、郭善英、李熙俊特別跨海問候台灣觀眾。（friDay影音提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕復古懸疑犯罪韓劇《稻草人》完整改編自震驚韓國社會長達30年的「華城連環殺人案」，播出後收視持續攀升，將於下週迎來大結局。主演朴海秀、李熙俊、郭善英也特別跨海向台灣觀眾問候，分享拍攝幕後點滴與印象最深刻的場面。

朴海秀回憶，在田野間拍攝追逐戲時，整個人被草叢刮得滿身傷痕。他表示在炎熱夏季拍攝相當辛苦，「其實不是我們兩個對打，而是一直跑來跑去，算是在跟玉米田拍動作戲」。李熙俊則透露，雖然動作戲拍攝過程累積不少瘀青，但看到成品仍相當滿意，笑說「拍出來的效果非常帥氣」。

朴海秀回憶拍攝《稻草人》田野間追逐戲時，整個人被刮得滿身傷痕。（friDay影音提供）朴海秀回憶拍攝《稻草人》田野間追逐戲時，整個人被刮得滿身傷痕。（friDay影音提供）

談到角色之間的互動與現場氣氛，李熙俊也提到，因為與朴海秀本就相識，私下也常運動，拍攝過程雖然辛苦但默契十足。對於武戲表現，他仍自豪表示「拍出來的效果非常帥氣」。郭善英則大讚兩位前輩的動作戲與眼神表現，直呼能在現場近距離觀摩非常幸福，「不只是武打，連眼神演技都很厲害，光是能在現場親自觀摩就很幸福了」。

李熙俊自豪拍攝《稻草人》動作戲效果非常帥氣。（friDay影音提供）李熙俊自豪拍攝《稻草人》動作戲效果非常帥氣。（friDay影音提供）

郭善英過去曾飾演軍人，展現俐落身手，這次則飾演記者，更多以奔跑與行動力呈現角色特質。被問及是否知道她擅長動作戲時，朴海秀幽默回應：「其實她是我們的師父。」

由於劇情時間線橫跨1988年至2019年，本劇也首次挑戰老妝演出。郭善英表示，這次體驗相當新鮮，「不需要刻意去裝出老態，也能表現得很自然」。李熙俊則肯定美術與化妝團隊的細緻考究，讓老化呈現相當真實自然。朴海秀則笑說，化完老妝後甚至忍不住想：「如果以後老了能長這樣也不錯」，還特別拍照留念。

郭善英直呼拍攝《稻草人》體驗相當新鮮。（friDay影音提供）郭善英直呼拍攝《稻草人》體驗相當新鮮。（friDay影音提供）

談到復古場景與道具，三人也各自分享印象深刻的細節。李熙俊提到檢察官室中的打字機；郭善英則對記者使用的小型卡帶錄音機印象深刻，「現在大家都是直接用筆電寫稿，但那個年代是用錄音機」。朴海秀則對劇中1986至1994年間生產的Lemans汽車與投幣式公共電話印象最深，笑說「我還久違地看到了10元硬幣」，復古細節也讓整體氛圍更加沉浸。

friDay影音獨家韓劇《稻草人》將於下週一、二（25、26日）與韓國同步播出最終回。平台同時也推出多部強檔內容，包括由YERI（金藝琳）、姜相俊主演的青春韓劇《蔚藍之春》，以及秋成勳、金鍾國、大聲主演的旅遊綜藝《真男人的旅行法 in 九州》，還有鄭智善、趙瑞亨、李文貞、金風與李恩智等人出演的料理綜藝《主廚也瘋狂》，皆持續熱播中。

更多最新韓劇與韓綜資訊，請鎖定friDay影音官方網站、社群平台與APP。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中