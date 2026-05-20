養孫安佐不如養條狗！ 李怡貞：留學請律師燒父母半生積蓄

孫安佐（右）與媽媽狄鶯（左）及爸爸孫鵬（後）最近成為話題焦點人物。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫鵬、狄鶯獨子孫安佐因高調測試自製火焰槍並散布影片，住處又被查到有改裝噴火裝置、改裝散彈槍及模擬槍，17日遭法官認定涉犯槍砲、放火未遂等5項重罪，且有串供、滅證之虞，火速裁定「羈押禁見」2個月。

律師李怡貞19日在臉書發文以「養孫安佐不如養條狗？！」為題，坦言孫安佐原生家庭給他充分的愛與物質上的支持，「他從小到大都是天之驕子的姿態，出國唸書，出國闖禍，回國發展，回國闖禍。」更表示留學費與律師費應該都去掉父母大半生以上的積蓄，換來的卻是孩子未知的牢獄之災。

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李怡貞表示，這個案例就是愛與放手之間的失衡，保護與自由的邊界沒有被建立，「看他成長的過程是充滿母愛的支持，但是這份母愛過份氾濫，身為獨生子的他享有原生家庭的所有資源，看來也沒有懂得什麼叫做得來不易，卻看到孫安佐應該是背負了沉重的心理負擔，產生的逆反的心理狀態，用冷漠和叛逆來掙脫枷鎖。」

她認為慈母多敗兒其來有自，而真正的慈愛不是讓孩子永遠舒適，而是幫助他們建立面對不適的能力，也不是替孩子永遠的遮風擋雨，而是教會孩子自己撐傘，「適時地放手絕對很重要，要讓孩子在安全的範圍內跌倒，在受控的風險中探索，在適度的挫折中成長。」

在家事案件中，李怡貞分析為了孩子的教養問題而產生婚姻重大破綻的案件也非常多，她看過很多自以為是的愛，實際上卻是以愛為名的懲罰與負擔，傷的都是孩子，迴力鏢重傷的也都是父母自己。

1. 情緒勒索似的對孩子表達愛

「我為了你放棄___」、「我為了你忍受這麼多」，讓孩子產生愧疚感而妥協於犧牲籌碼的親情，愛就變成了債務，感恩也變成了負擔。

2. 過度保護主義

無微不至的周全保護，不讓孩子接觸危險或是風險，讓孩子以為世界都是善良與和平，幫孩子打造一個無塵室的環境，但是當孩子踏出家門，就完全無法面對所有的東邪西毒，無法面對挫折，也失去了解決問題的能力，錯誤都是別人造成的，都是別人的責任。

3. 剝奪孩子自主選擇的權利

「為你好」 這個令牌很好用，精心設計的幫孩子規劃好每一步，穿什麼衣服、交往什麼朋友、選什麼科系、做什麼工作…等。選擇權被剝奪以後孩子的責任感就當然的慢慢消失殆盡，成為巨嬰的道路就更寬闊，自己做決定的時候只剩下茫然無措。

看似一帆風順的人生，實際上則是失去了獨立思考判斷的自主能力。

4. 包庇錯誤的護短心態

孩子跟同學起了衝突，永遠都是同學的錯；成績不好，都是老師不會教，行為模式異常，都只是因為孩子還小。

無條件完全包容的偏袒，為孩子打造了一面扭曲現實的鏡子，讓他們在其中看到永遠完美無缺的自己，孩子會失去自省的能力，永遠看不到自己的不足，也學不會換位思考。

李怡貞認為，子不教，父母之過，不要把愛貼上標籤，不要把愛附帶條件，培養孩子的獨立人格而不是加強依賴性，以愛為名的自私自利，把孩子當作自己的附屬品，她說：「真正的愛是成為孩子自己自由翱翔天空的風，而不是建造囚禁孩子的牢籠。」

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