Wanna one朴志訓回歸歌手7月台北開唱 祭出全場Hi-Bye粉絲福利

《2026 PARK JI HOON FAN CONCERT [RE：FLECT] IN TAIPEI》主視覺。（網銀國際影視提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕南韓人氣歌手、演員朴志訓近年表現勢如破竹，今（20）日正式宣布即將來台舉辦《2026 PARK JI HOON FAN CONCERT [RE:FLECT] IN TAIPEI》演唱會，主題命名「RE:FLECT」含意為「反射」，象徵朴志訓將這幾年的成長軌跡，透過舞台折射出最耀眼的光芒，以音樂、表演與真摯互動，回應MAY（粉絲名）長久以來的支持。

朴志訓在今年迎來演藝生涯高峰，主演電影《王命之徒》上映後引發現象級熱潮，躍居南韓影史票房冠軍，更讓他在第62屆百想藝術大賞奪下電影部門最佳男新人大獎，演技實力獲得全民公認。他在影集新作《菜鳥伙房兵》挑戰喜劇題材，首播收視就開出紅盤。

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即便影視行程滿檔，朴志訓仍不忘歌手本業，近期推出最新專輯《Re:Flect》挑戰寬廣曲風，同時換上一頭亮眼髮色，散發充滿令人怦然心動的少年感，主打歌〈Bodyelse〉也在音樂節目回歸舞台上證明作為歌手的不敗魅力，讓粉絲更加期待。

在回歸期間，朴志訓不斷流露對粉絲MAY的感謝，曾在活動中提到即使每天行程忙碌，能夠站上舞台、與粉絲相見，對他而言就是非常幸福且珍貴的時刻。這份對舞台與粉絲的真心，也將延續到即將登場的《2026 PARK JI HOON FAN CONCERT [RE:FLECT] IN TAIPEI》。

《2026 PARK JI HOON FAN CONCERT [RE：FLECT] IN TAIPEI》座位圖。（網銀國際影視提供）

此次演唱會朴志訓將更成熟的舞台掌控力與表演能量，前來實現與粉絲的重要約定，粉絲們也將能親自看見他從過去的可愛少年蛻變為打動人心的國民男星，見證「歌手朴志訓」的全新面貌，一同共度難忘夏夜。

現場除了全場Hi-Bye外，還有限定小卡、團體合照、簽名海報及簽名拍立得等多項限量粉絲福利，讓台灣MAY不只欣賞舞台，更能近距離感受朴志訓專屬的溫柔與誠意。

《2026 PARK JI HOON FAN CONCERT [RE:FLECT] IN TAIPEI》將於7月5日在TICC 台北國際會議中心舉行，購票請洽kktix，5月31日上午11點開始售票，更多活動詳細資訊請密切鎖定WANIN Visual （網影）粉絲專頁。

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