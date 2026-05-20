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娛樂 最新消息

《曼達洛人與古古》東京首映掀狂熱 導演感性喊「重溫初見星戰的感動」

〔記者許世穎／綜合報導〕星戰宇宙年度鉅獻《曼達洛人與古古》昨（19）日全球宣傳最終站於東京登場，引爆追星狂熱，主角佩德羅帕斯卡與導演強法洛盛裝出席，現場除了湧入大批星戰迷瘋狂捕捉「星戰金孫」古古的超萌身影，更有逼真的曼達洛人鋼鐵大軍及星戰鐵粉盛裝出席紅毯力挺，現場氣氛超熱血！

佩德羅帕斯卡（右）與導演強法洛盛裝出席《曼達洛人與古古》東京首映會。（盧卡斯影業提供）佩德羅帕斯卡（右）與導演強法洛盛裝出席《曼達洛人與古古》東京首映會。（盧卡斯影業提供）

電影今天正式在台上映，同步釋出最新精彩花絮，導演強法洛感性指出，曼達洛人與古古的關係演變非常奇妙，從最初心不甘情不願的「保護者」與「被保護者」，到如今已昇華為堅不可摧的靈魂連結，而且現在的古古不僅僅是負責「賣萌」，更學會保護自己，「這不再只是曼達洛人一個人的故事，而是屬於『曼達洛人與古古』的全新史詩傳奇！」

佩德羅帕斯卡出席《曼達洛人與古古》受到粉絲熱烈歡迎。（盧卡斯影業提供）佩德羅帕斯卡出席《曼達洛人與古古》受到粉絲熱烈歡迎。（盧卡斯影業提供）

身為本片靈魂人物的億萬導演強法洛表示，這部電影全程專為IMAX特製拍攝，正是為了帶領觀眾重溫他當年第一次看到《星際大戰》時那份純粹的激動與震撼，本片結合了頂尖的數位科技與星戰傳統的手工質感，打造出前所未見龐大規模的銀河冒險。

驚人的實體佈景與極致的視覺特效，更讓同台演出的卡司驚呼連連，紛紛盛讚：「這是我待過最酷的電影片場！」強法洛更熱血掛保證，看完這部電影的感受，絕對就像剛坐完一趟驚險刺激的雲霄飛車般過癮！《曼達洛人與古古》全版本已在台上映。

《曼達洛人與古古》「打造世界」幕後花絮：

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