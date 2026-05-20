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娛樂 最新消息

為闖星路放生家族工廠！電音女星淚談中風爸「我不孝」

〔記者林欣穎／台北報導〕「小鹿」偉皓與阿甘主持民視娛樂節目《娛樂超skr》，日前邀請台語電音女王大芭比安苡葳以及《聲林之王2》初試啼聲實力派女歌手曾薀帆，曾以一曲性感的《辣台妹》打響知名度。

安苡葳示範早期舞蹈動作都會被剪掉。（民視提供）安苡葳示範早期舞蹈動作都會被剪掉。（民視提供）

兩人節目一開場帶來火辣熱舞，曾薀帆性感舞姿摸著胸部擺動，搞笑的安苡葳說：「當年我們這樣跳，都被剪掉」，讓主持人阿甘忍不住問那是當年的「新聞局」吧。一旁工作人員弟弟看到曾薀帆超高跟鞋跳舞讚嘆不已，安苡葳不冷不熱接話說：「我穿高跟鞋跳20年得到拇指外翻」，一開口透露「超資深」。

提到專輯概念，睽違三年發行單曲的曾薀帆「愛到你了嗎？」，讓她有感而發網路越來越發達，勸大家不要為了別人說的話走心，安苡葳也贊同外，提到出道這麼多年面對酸言酸語她都是開心的，因為藝人就是帶給人家歡樂，讓酸民能開心她也是OK，這讓主持人問：「妳是肉身菩薩嗎？」，讓全場大笑。

實力派女歌手曾薀帆。（民視提供）實力派女歌手曾薀帆。（民視提供）

提到專輯安苡葳覺得加盟新東家後發行的《紅桃姐姐》讓她有穿越跟重生的概念，不要因為風風雨雨或者情傷而放棄自己，而且20年前爆紅《使勁搖》歌詞一直重複紅桃姐姐，到校園時學生都以為她當年的歌是《紅桃姐姐》，去KTV點歌還找不到，這現象讓她覺得很有趣。

訪談中被問為了進演藝圈做最危險的事情？曾薀帆提到「不怕死」，她曾經在車子行進中，坐在車窗拍ＭＶ甚至穿高跟鞋在四層樓高台上唱歌，讓有懼高的她真的怕到不行還要裝酷繼續拍攝。

安苡葳提到為了進演藝圈她就是「不孝」，來自傳統客家家庭的她，爸爸中風10幾年留下一個工廠希望她繼承，淚哭說：「家裡都是女兒，爸爸希望她接手，為了當歌手，現在工廠還是空在那裡」，讓她淚流滿面說看到爸爸跟工廠就是覺得自己「不孝」，但主持人卻是安慰爸爸看到她在舞台上發光發熱，一定為她驕傲的。

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