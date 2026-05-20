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李燕爸爸急性肺炎離世....淚吐「愛還來不及說」：這2年才重新接受他

李燕和爸爸這2年才重拾父女情。（翻攝自臉書）李燕和爸爸這2年才重拾父女情。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李燕前天才提到爸爸住院，沒想到今證實爸爸在昨晚離世的噩耗，她感慨：「急性肺炎殺得爸爸措手不及，本就慢性肺氣腫的肺臟，已經禁不起這樣的細菌感染了。」她後悔自己沒有提早回彰化，也感傷表示父女倆真正相處的時間，從她出生到讀國中，爸爸就出國了，「直至這兩年才重新接受他，重新孝順他，愛還來不及說出口，爸爸就離開了，我相信爸爸知道我愛他，有多想把他留住。」

她透露爸爸原本病況一度好轉，家人甚至開心計畫本週二能順利出院，沒想到病情卻在短短幾天內急轉直下，最終仍不敵急性肺炎離世，讓她心碎直呼：「爸爸走了⋯我應該一輩子都會記住這一天！」

她回憶上週四離開醫院時，父親精神狀況相當不錯，家人還樂觀計畫週二要接他出院，沒想到週六病情突然惡化，再度使用高規格正壓呼吸器，情況急轉直下。

她坦言自己原本應該週六就南下陪伴父親，卻沒有即時趕回，因此陷入深深自責，「我很後悔⋯」。到了週日，父親已出現嚴重喘氣與食慾不振狀況，向來三餐正常、還很會煮菜的他，甚至連進食都變得困難，只能勉強喝幾口粥與牛奶。

李燕週一清晨6點從台北趕到醫院時，看到父親虛弱、嗜睡且完全不進食的模樣，當下心裡就明白情況不妙。醫護人員也再次確認父親簽署放棄急救同意書，加護病房醫師更坦言，若不插管，「90%離不開醫院了」。

然而主治醫師仍向家屬表示，若要插管搶救，現在是最後時機，讓李燕陷入巨大掙扎。她感嘆：「人在健康的時候說放棄急救，都顯得容易，真的在生死關頭，要做出這樣的決定，真的好困難。」

談到父親的

李燕前天提到爸爸住院，沒想到昨晚離世。（翻攝自臉書）李燕前天提到爸爸住院，沒想到昨晚離世。（翻攝自臉書）

一生，李燕更忍不住鼻酸表示，爸爸過去長年顛沛流離、漂泊在外，真正開始享福其實只有這幾年。她也透露，父親在她國中時便出國工作，父女真正重新靠近、重新學習相處，是這兩年的事，「愛還來不及說出口，爸爸就離開了。」

最後，她向父親深情告別：「現在，辛苦了一輩子的你，終於可以好好休息了，不用再喘、不用再痛、不用再硬撐著了。」

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