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娛樂 最新消息

玖壹壹洋蔥突發聲明影片！520「超綠」遭劈腿還被轟出家門

洋蔥攜手狗柏推出520新歌。（混血兒提供）洋蔥攜手狗柏推出520新歌。（混血兒提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 天團玖壹壹推出全新音樂企劃「玖又參分之壹」，健志、春風、洋蔥將各自啟動單曲計畫，邀請欣賞已久的音樂人跨刀合作，首先由洋蔥打頭陣，選在浪漫的「520」推出新歌《我甘願重新愛過》，美秀集團主唱狗柏獻聲合唱，單曲即刻起在各大數位音樂平台上線。

新歌從社群醞釀開始就話題十足，洋蔥先是拍攝了一段對於愛情追悔告白影片，吸引超過400萬觀看點擊，網友瘋猜是分手或是結婚，隔天更釋出了一段合唱歌聲與歌手剪影，要大家預測合作對象。有許多耳尖的粉絲立即猜出就是狗柏的歌聲，在萬眾期待下宣布答案後，立刻引來樂迷讚聲。

洋蔥攜手狗柏推出520新歌。（混血兒提供）洋蔥攜手狗柏推出520新歌。（混血兒提供）

談起這次合作契機，洋蔥直言：「我從美秀集團出道《電火王》專輯就很喜歡他們，自己也有買票看台北第一場專場，所以我就覺得一定要有一首歌來合作！」至於如何邀約合作？洋蔥笑回：「當初剛好同場演出有遇到，結束後我們約去小酌，我在喝醉情況下大膽跟狗柏提出合作，他也馬上答應。」有趣的是，洋蔥當天喝到斷片了，隔天一起床就立刻傳訊息給對方、確認這次合作意願。

狗柏則形容：「本來就很愛玖壹壹，一開始我們是網友，後來見面記憶都很斷片，很片段才對....」，接著幽默說：「那時候蠻醉的，馬上答應他要寫一首《女人心海底撈》，後來不知道為什麼就變成現在這個樣子了。」對於雙方合作的火花，狗柏稱讚：「洋蔥真的很會寫旋律，我聽一次就會唱了，創作過程來來回回很順暢，我們早該合作。」

歌曲並非一般情歌你情我愛，細聽之後發現充滿濃濃綠意，洋蔥表示：「當初寫這首歌是因為看到有許多被劈腿的事件，對於新聞當事人很同情 ，所以就把這心情寫下來，花了2天就寫好了。」

洋蔥率先單飛。（混血兒提供）洋蔥率先單飛。（混血兒提供）

洋蔥希望新歌帶給大家力量：「希望所有遭到背叛的朋友，可以用最憤怒的心情大唱這首歌。」狗柏則分享合作心境：「看到洋蔥一臉嚴肅發聲明要將事實公諸於世，我想說該不會出事了吧，兄弟挺兄弟的心情完成了這首歌，後來發現原來只是別人的都會男女愛情故事，那我就放心了！」更呼籲樂迷：「有感觸的人都該去KTV把它宣洩出來，或來現場嗨唱一波！」

狗柏助陣獻聲。（混血兒提供）狗柏助陣獻聲。（混血兒提供）

身為團體第一棒首發單曲，同時也是第一次自己發行單曲，洋蔥希望樂迷喜歡：「壓力比較沒有 ，因為這首算是很911的風格 ，也很適合K歌，在5/20情人節上架、MV也是合作新的導演，敬請期待。」MV將在今天下午5點20分在玖壹壹官方YouTube頻道上架，劇情看見洋蔥被野蠻女友轟出家門、而好友狗柏義氣陪伴低潮，狗柏回憶起拍攝過程：「當天竟然有香菜口味的多力多滋，超好吃，一片片綠油油很符合這首歌的意境，綠意盎然！」

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