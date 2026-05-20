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娛樂 最新消息

才爆婚變分居嫩妻！洪榮宏冒出新女伴 身份曝光是大咖歌后

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王洪榮宏與嫩妻張瀞云結婚8年，近年屢傳婚姻生變，證實與另一半因為家務事分居，過去他時常邀約老婆合唱，近來推出新單曲《大家來唱歌》，改邀台語歌后黃妃再度攜手合作。

洪榮宏全力備戰演唱會。（阿爾發音樂&amp;華特音樂提供）洪榮宏全力備戰演唱會。（阿爾發音樂&華特音樂提供）

洪榮宏表示，《大家來唱歌》是一首極具「童年感」的歌曲，意在找回小時候拉著鄰居、朋友一起玩鬧的單純快樂。這次找來金曲歌后黃妃對唱，為歌曲增添熱鬧與親切感。

洪榮宏透露：「兩人自從合作《三月雪》後就很有默契，這次表現更自然。」他笑稱，黃妃私下聊天節奏與他非常接近，MV拍攝現場笑聲不斷，氣氛輕鬆得像朋友聚會。

洪榮宏與黃妃合作推出新單曲。（阿爾發音樂&amp;華特音樂提供）洪榮宏與黃妃合作推出新單曲。（阿爾發音樂&華特音樂提供）

今年工作滿檔的他，前陣子悄悄安排了一趟日本輕井澤小旅行，旅途中他不刻意追景點，幾乎都在郊外散步、放空。洪榮宏提到，父親曾叮嚀他大自然環境對唱歌很有幫助，「吸芬多精、聽流水聲，對丹田發力很好。」因此這趟放鬆之旅，也像是在為接下來的演出備戰。

洪榮宏7月25、26日將在台北國際會議中心舉辦「舊情綿綿」演唱會，他正積極與樂隊密集討論歌單，這次除了重現歷年經典外，也將加入新專輯元素。至於外界關心的嘉賓名單，他鬆口表示「想邀請黃妃」，不過因對方行程繁忙，目前雙方仍在積極協調檔期，希望能將驚喜留到當天。

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