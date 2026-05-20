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娛樂 最新消息

王俐人背債1500萬求活路！爆密謀副業「賣情趣用品」

王俐人上《The KK Show》透露計劃進軍情趣市場。（翻攝自YouTube）王俐人上《The KK Show》透露計劃進軍情趣市場。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星王俐人近年來積極面對高達1,500萬元的債務壓力，嘗試在成人平台直播與粉絲互動外，如今更爆將跨足情趣用品市場開闢新商機。她大方透露，自己曾研究過國外的成人網站，但認為多數內容過於暴力且缺乏美感，因而萌生了打造「專屬女性情趣品牌」的創業念頭，希望能為自己開創全新活路。

王俐人在錄製《The KK Show》時坦言，這次的創業契機源於一位深獲她信任的朋友主動提議合作。儘管她過去曾有遭友人欺騙的慘痛經驗，主持人Ken也提醒她個性過於善良，僅憑交情做決策恐有商業風險，建議應尋求第三方專業協助，但王俐人對該名友人信心十足，不僅認為合作沒問題，甚至在節目中熱情拉攏主持人Ken與凱莉一同入股。

王俐人密謀創副業賣情趣用品。（翻攝自YouTube）王俐人密謀創副業賣情趣用品。（翻攝自YouTube）

剛滿50歲的她早前向粉絲感性告白，坦言過去一年歷經挑戰與迷惘，但因為有大家的默默陪伴，才讓她有勇氣推開未知的窗。面對未來，她沒有宏大的願望，只希望新的一年能與大家一起好好過生活，並樂觀期待能創造更多精彩的投資回報。

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