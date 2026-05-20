泰人氣BL劇CP再訪台北！曝來台最大困擾：「根本停不下來」

〔記者許世穎／綜合報導〕泰國人氣BL劇CP GeminiFourth（Gemini Norawit & Fourth Nattawat）上次來台舉辦見面會已是2024年，如今宣布暌違兩年再度回歸台北舉辦粉絲見面會，與台灣粉絲再續約定，直呼「那些心動與悸動的瞬間，都將成為我們之間最珍貴的雙向奔赴」。

泰國BL劇人氣CP GeminiFourth 暌違兩年再度登台。（轉載自官方IG）

兩人自以青春校園音樂劇《My School President》爆紅後，迅速累積亞洲高人氣，成為近年最具代表性的泰國螢幕情侶檔之一。此次見面會也提前埋下驚喜伏筆，透露特別嘉賓「LOOK KHUNNOO」將一同現身，與台北粉絲正式見面，預告現場將出現意想不到的互動橋段。

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GeminiFourth因《My School President》打開知名度後，又在《Moonlight Chicken》中進一步展現成熟演技與情感張力，人氣持續延燒。2026年兩人也將帶著全新作品《Ticket To Heaven》與觀眾見面。

GeminiFourth 帶「愛的結晶」LOOK KHUNNOO開金口Say Hi。（轉載自官方IG）

最新釋出的預告中，兩人角色逐漸被彼此吸引，關係在靠近與錯過之間拉扯，而一句「愛本身並沒有錯，上帝創造人時給我們心與情感，但我們必須為自己的所作所為負起責任」，也引發粉絲強烈共鳴與討論。

談到與台灣的緣分，Gemini分享自己小時候曾來台旅遊，之後也因工作多次造訪，對台灣早已不陌生。他笑說每次來台灣最困擾的就是「美食太多」，常常一不小心就吃到停不下來。Fourth則甜喊，台北不僅食物讓人想打包回泰國，粉絲的熱情更是讓他每次都感受到滿滿愛意。

對於台灣粉絲的應援與創意互動，兩人印象深刻，特別提到粉絲的可愛應援動作「豬頸肉微笑」，讓現場氣氛瞬間升溫。Gemini雖笑稱動作太可愛有點害羞，但仍配合粉絲要求重現，掀起全場尖叫。至於兩人「愛的結晶」LOOK KHUNNOO，此次也將驚喜登台擔任嘉賓，甚至預告將「開口說話」，讓粉絲終於有機會親耳聽見他的聲音，成為本次見面會最大亮點之一。

「2026 GEMINIFOURTH FAN MEETING IN TAIPEI」將於2026年7月26日18:00在台大體育館登場。主辦方為讓更多粉絲有機會親眼見到GeminiFourth與首次登台的LOOK KHUNNOO，特別規劃親民票價，消息一出也引發熱烈討論。門票將於6月4日中午12:00在KKTIX售票系統正式開賣，粉絲務必設好鬧鐘，準時開搶。

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