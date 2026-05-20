網路動畫神作點閱破10億創世界紀錄！台灣大銀幕上映確認

超人氣獨立動畫劇場版《神奇數字馬戲團：最終章》將在台上映。（詠利揚公司提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕超人氣獨立動畫《神奇數字馬戲團》在網路上掀起無數惡搞迷因、創下「最多人觀看首集動畫」金氏世界紀錄、全球累積觀看次數突破10億次，終於要迎來萬眾矚目的最終篇章。官方正式宣布終章到來，更拋出讓台灣動漫迷瞬間沸騰的重磅消息，台灣確定劇場版《神奇數字馬戲團：最終章》將同步登上大銀幕，讓粉絲見證傳奇謝幕。

《神奇數字馬戲團》自2023年於網路首播以來，憑藉獨特的數位奇想世界觀與節奏緊湊、反轉不斷的劇情迅速爆紅。每一次新集數上線，都在全球社群引發洗版式討論與二創熱潮。

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《神奇數字馬戲團：最終章》在台上映是由粉絲熱情一路推動而成的「奇蹟級敲碗成功」。（詠利揚公司提供）

當官方宣布最終章將以戲院特別放映形式推出時，最初僅確認美國與日本上映，引發台灣粉絲在社群掀起「跪求同步上映」的集氣行動，從自發寫信給發行方、整理票房與市場分析寄送片商與影城，到短短3天突破萬人連署，聲勢一路延燒，甚至有粉絲直接聯繫澳洲製作團隊本部，最終連CEO也親自在社群回應，證實台灣已納入上映規劃之中。

這場上映幾乎可說是由粉絲熱情一路推動而成的「奇蹟級敲碗成功」，台灣片商正式宣布上映消息，並同步公開台灣限定海報，這張特別版視覺由澳洲動畫團隊親自操刀，中文標準字經過多次調整打磨，力求貼合作品詭譎又奇幻的氣質，連字體光影與構圖細節都完整保留原作風格，誠意十足。

超人氣獨立動畫劇場版《神奇數字馬戲團：最終章》台灣版海報。（詠利揚公司提供）

《神奇數字馬戲團》講述一群人類意外戴上神秘VR裝置後，意識被困入類似90年代復古電腦遊戲風格的數位馬戲團世界。他們不僅失去真實身份與記憶，更無法離開這個詭異空間，只能在AI主辦人的安排下，被迫參與一連串荒誕、失控又充滿黑色幽默的生存遊戲，在崩壞與理性之間艱難維持自我。

此次台灣上映的《神奇數字馬戲團：最終章》，將整合最新第8集內容，並加入長達一小時、從未公開的第9集終局篇章，同時還有全新角色登場，組成完整劇場版規格。

在最終決戰中，數位馬戲團將迎來全面崩壞的黑暗時刻，主角群不僅必須面對同伴逐步失控與異化的危機，也將一步步逼近這個虛擬世界背後的終極真相。觀眾將透過大銀幕與沉浸式音效，體驗這場色彩狂放、情緒極端、同時夾雜荒誕與恐懼的終章旅程。《神奇數字馬戲團：最終章》將於6月5日在台上映。

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