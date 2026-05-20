定居泰國沒工作？高山峰被爆「帶泰國浴團」示範私密按摩嚇壞小S

高山峰分享移居泰國體驗。（東森綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕小S與派翠克主持東森綜合台《小姐不熙娣》，最新一集邀來庹宗康、高山峰、楊皓如等人，分享移民定居異鄉的生活。其中，移居泰國的高山峰則分享當時他曾拍過極為私密的「抓龍筋」宣傳影片。

高山峰近年為一雙兒女半定居在泰國，一現身就讓小S按捺不住八卦魂，犀利提問有沒有去體驗著名的「泰國浴」？高山峰透露，起初是因為拍攝房產影片才前進泰國，因緣際會下，當地有名的傳統按摩店邀請他拍攝極為私密的「抓龍筋」宣傳影片，他強調抓龍筋平時是絕對禁止拍攝的，小S聽完瞬間眼神發亮，瘋狂追問細節，高山峰不僅直呼那是「非常特別的體驗」，更在現場大膽用手勢示範如何將男性的「子孫袋」向外拉伸，驚人畫面讓全場來賓驚呼連連。

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高山峰（右）移居泰國體驗「抓龍筋」，手勢示範私密按摩嚇壞全場。（東森綜合台提供）

面對小S追問「會不會痛？」高山峰妙回：「痛與不痛，取決於你使用的頻率。」小S更調侃詢問：「所以最遠可以拉到多遠？」高山峰也開玩笑大喊：「拉到對街郵局去好了啦！」逗得全場大笑。

高山峰補充，當時宣傳片全程都是由老婆掌鏡拍攝，現在身邊有朋友去泰國請他推薦特別景點，他都會大力推薦去體驗「抓龍筋」。被問到目前移居泰國是否都處於無工作狀態？庹宗康在一旁壞笑補槍：「他現在在帶泰國浴團啦！」高山峰也順勢打趣說：「我已經跟龍筋協會推廣觀光了。」

小S（左）好奇高山峰體驗「抓龍筋」過程。（東森綜合台提供）

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