自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

裴斗娜化身充氣娃娃大膽全裸！是枝裕和殺青後把「她」放辦公室每天看

導演是枝裕和大讚裴斗娜是飾演《空氣人形》娃娃小望的最佳人選。（天馬行空提供）導演是枝裕和大讚裴斗娜是飾演《空氣人形》娃娃小望的最佳人選。（天馬行空提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由國際名導是枝裕和執導的經典電影《空氣人形》即將重登全台大銀幕，該片改編自業田良家同名短篇漫畫，透過突然有了「心」的充氣娃娃小望純真無邪的視角，巧妙刻畫出當代人表面看似和諧、平靜，實則被暗潮洶湧的空虛與疏離吞噬的複雜處境。

是枝裕和特別欽點南韓女星裴斗娜演出「小望」，這也是她繼《琳達！琳達！》後，再度與日本導演合作電影。對此，導演是枝裕和分析，裴斗娜擁有如洋娃娃般精緻臉蛋、穠纖合度的身材，再加上不諳日語的「外來者」氣質，完全就是飾演娃娃小望的最佳人選，因此他便透過韓國名導奉俊昊的牽線，與裴斗娜成功聯繫上並展開合作。

裴斗娜以精湛的演技演活《空氣人形》，一舉獲得多項最佳女主角獎項。（天馬行空提供）裴斗娜以精湛的演技演活《空氣人形》，一舉獲得多項最佳女主角獎項。（天馬行空提供）

裴斗娜在片中為了真實呈現充氣娃娃的狀態，大膽全裸上陣，以精湛的演技演活了這個獨特的角色，一舉獲得多項最佳女主角獎項，並且問鼎當屆日本奧斯卡影后寶座。她透露第一次讀完劇本，便感受到這個簡單又饒富哲思的故事吸引，「我的內心被這個可愛、溫柔卻又感到寂寞的充氣娃娃所感動，這是個美麗而悲傷的故事。」

此外，導演是枝裕和也透露，為了這次拍攝，劇組也以裴斗娜為範本打造了一尊等身充氣娃娃。對此，他笑稱：「殺青後，這尊娃娃就擺在我的辦公室裡，每天看著她感覺很幸福。」

《空氣人形》劇組也以裴斗娜為範本打造了一尊等身充氣娃娃。（天馬行空提供）《空氣人形》劇組也以裴斗娜為範本打造了一尊等身充氣娃娃。（天馬行空提供）

事實上，在拍攝前，為了實際了解充氣娃娃與「主人」間的關係，導演是枝裕和實地走訪了充氣娃娃公司，親自了解製造過程，還訪問了3名充氣娃娃用戶，將他們與娃娃間實際的互動方式，例如幫娃娃慶生、一起洗澡、一起到公園散步等等，一一放入電影當中，增添更多真實感。

《空氣人形》將於6月17日在台經典重映，超值預售套票於博客來售票網、天馬行空表單熱賣中，購買單人套票即可獲得「A3原文海報」壹張（三款任選），購買大拳套套票，即可獲得「A3原文海報組」壹組（三款/組）。更多電影相關資訊請洽天馬行空粉絲團。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中