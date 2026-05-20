裴斗娜化身充氣娃娃大膽全裸！是枝裕和殺青後把「她」放辦公室每天看

導演是枝裕和大讚裴斗娜是飾演《空氣人形》娃娃小望的最佳人選。（天馬行空提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由國際名導是枝裕和執導的經典電影《空氣人形》即將重登全台大銀幕，該片改編自業田良家同名短篇漫畫，透過突然有了「心」的充氣娃娃小望純真無邪的視角，巧妙刻畫出當代人表面看似和諧、平靜，實則被暗潮洶湧的空虛與疏離吞噬的複雜處境。

是枝裕和特別欽點南韓女星裴斗娜演出「小望」，這也是她繼《琳達！琳達！》後，再度與日本導演合作電影。對此，導演是枝裕和分析，裴斗娜擁有如洋娃娃般精緻臉蛋、穠纖合度的身材，再加上不諳日語的「外來者」氣質，完全就是飾演娃娃小望的最佳人選，因此他便透過韓國名導奉俊昊的牽線，與裴斗娜成功聯繫上並展開合作。

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裴斗娜以精湛的演技演活《空氣人形》，一舉獲得多項最佳女主角獎項。（天馬行空提供）

裴斗娜在片中為了真實呈現充氣娃娃的狀態，大膽全裸上陣，以精湛的演技演活了這個獨特的角色，一舉獲得多項最佳女主角獎項，並且問鼎當屆日本奧斯卡影后寶座。她透露第一次讀完劇本，便感受到這個簡單又饒富哲思的故事吸引，「我的內心被這個可愛、溫柔卻又感到寂寞的充氣娃娃所感動，這是個美麗而悲傷的故事。」

此外，導演是枝裕和也透露，為了這次拍攝，劇組也以裴斗娜為範本打造了一尊等身充氣娃娃。對此，他笑稱：「殺青後，這尊娃娃就擺在我的辦公室裡，每天看著她感覺很幸福。」

《空氣人形》劇組也以裴斗娜為範本打造了一尊等身充氣娃娃。（天馬行空提供）

事實上，在拍攝前，為了實際了解充氣娃娃與「主人」間的關係，導演是枝裕和實地走訪了充氣娃娃公司，親自了解製造過程，還訪問了3名充氣娃娃用戶，將他們與娃娃間實際的互動方式，例如幫娃娃慶生、一起洗澡、一起到公園散步等等，一一放入電影當中，增添更多真實感。

《空氣人形》將於6月17日在台經典重映，超值預售套票於博客來售票網、天馬行空表單熱賣中，購買單人套票即可獲得「A3原文海報」壹張（三款任選），購買大拳套套票，即可獲得「A3原文海報組」壹組（三款/組）。更多電影相關資訊請洽天馬行空粉絲團。

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