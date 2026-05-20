（獨家）薔薔爸捲官司！公親變事主挨告 今抱病未出庭

薔爸林茂樹（左）近日因為熱心幫社區居民排解租屋紛爭，卻反吃官司。（資料照）

〔記者翁靖祐／台北報導〕藝人薔薔（林嘉凌）和爸爸福利汽車董事長林茂樹因為形象豪爽，不做作，近年深受網友粉絲們喜愛。不過形象友善、可愛的薔爸近來卻捲入一場官司爭議，被人提告妨害名譽。事件起因是身為社區副主委的薔爸，為幫社區的住戶處理租屋糾紛，情急之下才會脫口稱對方「詐騙集團」、「客兄（台語）」，未料卻因此吃上官司。

今日為本案第2次開庭，但是薔爸昨日因為染上腸胃型感冒，導致上吐下瀉，所以委請律師向法官請假。此外，薔爸的律師表示，原先是想要採無罪答辯，但因為希望可以息訟止紛，所以薔爸也透過律師向對方表達善意，希望能調解。

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不過法官告知，本案上次開庭時，原告就表明沒有調解意願，薔爸的律師聽聞，則說尊重對方，本案下次將進入審理庭進行通常審理程序。

事件起因為，那姓男子與趙姓女子本為情侶，分手後那男想要拿回借給趙女居住的房屋，並提出民事訴訟。

那男提告主張，自己將大安區房屋租給趙女，於2022年6月簽訂租約，以每月5萬元的房租租給趙女，租期2年。不過，趙女入住後，從未付過租金，而他也已於2023年8月發函終止租約，要求趙女搬離，並支付15月的租金。

若法院認定租賃關係不存在，則備位主張雙方為無償借貸，因家人陸續自美返台有自住需求，已於2023年7月通知終止借住，要求趙女返還房屋及按月給付5萬元不當得利。

台北地方法院審理認定，那男在起訴前1年多的LINE互動中，從未提及任何催繳租金字眼，且曾傳訊提及「無償借住、沒收取妳任何租金是純借住」，顯見雙方並無收取租金的實質合意，該租約確屬通謀虛偽意思表示而無效，故那男先位要求給付租金之訴駁回。

此外法官審酌，那男兒子要求趙女搬遷時，趙女曾傳訊回覆「我仍積極在找房子」，可見趙女知悉並無住到老死的約定，雙方應屬未定期限的使用借貸。法官認定貸與人得隨時請求返還，那男既已於2023年7月5日傳訊通知終止借貸，雙方關係已於同年7月15日合法終止，趙女此後即屬無權占有，審酌該屋生活機能與周邊行情，判決那男備位聲明勝訴，趙女須騰空遷讓、遷出戶籍，並自2023年7月15日起按月給付5萬元至還屋日為止。

趙女不服，兩次提出上訴，不過高院以及最高法院都駁回趙女的上訴，全案確定，然而根據律師的說法，目前趙女卻仍然沒有搬離，已經嚴重造成屋主的困擾，因此才會找熱心助人的薔爸前來協調，未料卻反倒因此吃上官司。

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