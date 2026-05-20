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娛樂 最新消息

《哭聲》名導新片《HOPE》坎城首映掀轟動！台灣確定暑假上映

〔記者許世穎／綜合報導〕南韓名導羅泓軫繼《哭聲》後，暌違十年再度出手，以自編自導鉅作《HOPE》（中文片名待定）強勢回歸，一舉挺進坎城影展主競賽單元，成為本屆唯一入選競賽的南韓電影代表，未演先轟動！台灣確定由曾代理《與神同行》、《全知讀者視角》等南韓鉅製的「采昌國際多媒體」引進，預計今年暑假在台盛大上映。

黃晸珉在《HOPE》飾演警察哨所所長。（采昌提供）黃晸珉在《HOPE》飾演警察哨所所長。（采昌提供）

《HOPE》集結黃晸珉、趙寅成、鄭好娟等南韓演技派演員，以及麥可法斯賓達、艾莉西亞薇坎德、泰勒羅素、卡麥隆布萊頓等國際級巨星共同主演，是導演羅泓軫繼《追擊者》、《黃海追緝》、《哭聲》之後，第四度入選坎城影展，更是首度進攻主競賽單元，成為今年競賽片中的唯一南韓電影。

趙寅成在《HOPE》飾演遊手好閒的村民。（采昌提供）趙寅成在《HOPE》飾演遊手好閒的村民。（采昌提供）

電影日前於坎城舉行世界首映，2300張門票瞬間秒殺，放映過程當中，觀眾情緒一路被推向巔峰，現場更不時爆出驚呼、笑聲與掌聲，宛如親歷一場衝擊感官的雲霄飛車。當電影結束、片尾字幕升起，全場更引爆長達7分鐘的掌聲與歡呼。

鄭好娟在《HOPE》飾演盡忠職守的警官。（采昌提供）鄭好娟在《HOPE》飾演盡忠職守的警官。（采昌提供）

全片融合科幻、動作、驚悚與黑色喜劇元素，以前所未見的龐大規模打造超狂視覺奇觀。槍戰、飛車追逐、馬匹衝鋒，甚至太空船同場交鋒，構築出令人屏息的超大場面，每分每秒都充滿壓迫感與未知狂氣，讓首映後的國際好評如潮，更有不少影評人直言，本片極有可能成為本屆坎城競賽的奪獎熱門。《HOPE》將於今年暑假在台盛大上映。

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