羅時豐嫌她外型「用布簾遮住」！張秀卿苦熬46年吐：我是他幕後的女人

張秀卿感念羅時豐讓她當「幕後的女人」。（中天提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕金曲歌后張秀卿日前登上中視、中天歌唱節目《唱歌給你聽》，為新專輯《歌壇》與《辣妹駕到2演唱會》宣傳。《歌壇》記錄了她46年的演藝生涯，她感性表示：「雖然面帶笑容，但心裡有很多不如意跟委屈，從10歲出道一路走來，該經歷的事都經歷過了，從跌到谷底爬上來又跌到谷底，我的人生就是這樣。」

這次新歌《歌壇》的MV特別結合了AI技術，栩栩如生地呈現張秀卿從3歲一路到出道、站上金曲獎舞台的畫面。不過，張秀卿也自爆背後有一段惹人鼻酸的童年往事：「你們如果看到這支MV會非常感動，只是我小時候很窮，衣服都穿哥哥姐姐的，導演幫我把衣服換得很華麗，讓大家以為我家很有錢，因為導演說『妳那個衣服真的太破舊了，我只好幫妳換衣服』。」

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張秀卿《唱歌給你聽》吐出道心酸。（中天提供）

點名羅時豐是她能順利出道的重大推手，大方稱呼對方：「他是我的恩兄。」但她也爆料當年羅時豐看到她的第一反應，其實相當傻眼。張秀卿笑說：「我一個70幾公斤的醜小鴨，講話又台灣國語，牛哥看到我傻眼說『哇！怎麼有人長這樣？這麼會唱，歌聲這麼好，不要看到人就好』。」

為了讓張秀卿的歌聲能被更多人聽見，羅時豐當時頻繁帶她上節目，甚至還向唱片公司獻策「遮臉」妙招。張秀卿回憶道：「他跟公司建議用布簾把我遮住，下面打一盞燈，因為我很矮，這樣投影到布幕上後，剪影就變170公分，大家不知道這個女人長怎樣，只知道身材好、歌聲好，我是他『幕後的女人』。」這段辛酸的過往讓主持人許志豪聽了相當不捨，直言：「我想那個當下秀卿姐心裡是受傷的，可是新人哪在意這麼多？只要能先被聽到就好。」

如今兩人相識40多年，情誼深厚，羅時豐也將擔任張秀卿7月《辣妹駕到2演唱會》的特別嘉賓。許志豪見狀打趣提問：「那妳這次會報復他，讓他用剪影的方式登場嗎？」張秀卿聽完立馬笑答：「會！我一定會這樣做！」

許志豪手握3節目主持，當年出道沒自信張秀卿卻看好。（中天提供）

除了羅時豐的提攜，張秀卿在節目中也與主持人許志豪合唱經典情歌《不甘你哭》，展現絕佳默契。原來兩人曾是同門師姐弟，彼此就像家人一樣互相照顧。張秀卿感性吐露：「我跟他比我的家人更聊得來、更了解，他很貼心，但嘴巴不會講，都是用行動來證明對你的愛、對你的尊敬，以前他剛出道比較沒有工作的時候，還常常當我的司機，載我去作秀。」

正因為經歷過新人的艱辛，張秀卿也毫無保留地提攜後輩：「我也會像羅時豐帶著我到處作秀學經驗一樣對待志豪，包括在台上表演、主持要怎麼應對進退等等，我都會教他。」對於許志豪如今在主持界發光發熱，她自豪地表示當年就沒看錯人：「他剛出道對自己沒自信，我說『你很有內涵，口條、腦筋也都很好，不要妄自菲薄，你以後在演藝圈的路會非常寬』，雖然他都否定我說『不可能，我永遠不會紅』，但我在演藝圈看這麼多，自己也是辛苦走來的，我知道他一定會成功。」

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