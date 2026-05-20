西洋樂壇長青樹不到一年火速再奔台！開唱為「灶咖天團」封號再添紀錄

空中補給合唱團1月才剛在台北開唱，10月又將在高雄開唱。（全球音樂經紀有限公司 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕西洋情歌傳奇樂團空中補給合唱團（Air Supply）不愧為「灶咖天團」（指來台頻繁像進自家灶咖）！年初才於台北TICC開唱並創下完售佳績的他們，今再驚喜宣布將於10月帶著全新世界巡演《Air Supply – A Matter of Time Tour》唱進高流。

這也是他們成軍以來首度解鎖高流開唱成就，適逢出道50週年之際可說別具意義，在為自身樂壇生涯寫下全新里程碑的同時，兩位年逾70歲的成員-吉他手葛拉漢羅素和主唱羅素希區考克屆時將再次展現西洋樂壇「永遠的長青樹」風範，要以一首首膾炙人口的跨世紀情歌經典，帶領港都樂迷重返最純粹的西洋情歌黃金年代。

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空中補給此次將帶著暌違16年的全新專輯《A Matter of Time》首度攻上高流，預告獻新歌舞台首演當成驚喜彩蛋獻樂迷，邀台粉一同見證他們的全新傳奇樂章！近期迎來出道50週年的他們以橫跨半世紀依舊源源不絕的創作能量與經典舞台魅力，再次席捲全球樂壇。

空中補給合唱團吉他手葛拉漢羅素（右）和主唱羅素希區考克。（全球音樂經紀有限公司 提供）

這場名為《Air Supply – A Matter of Time Tour》世界巡演自今年六月將於美洲正式開跑，隨著場次陸續公開，在一長串北美各城市名單中赫然發現”高雄”名列其中，讓此次在高流開唱成了此巡迴中的亞洲第一站，足見Air Supply對台灣歌迷的獨厚情感與高度重視！為此Air Supply不僅將把原汁原味的世界巡演規格搬到高流，更計畫把新歌首唱限定驚喜內容一次回饋台灣樂迷，勢必再掀一波Air Supply情歌熱潮。

而這也是空中補給繼2000年造訪高雄舉辦25週年紀念演唱會後，時隔26年再度重返港都開唱，獨鍾台灣樂迷的兩位成員開心表示：「25週年及50週年這兩個象徵音樂生涯里程碑重要時刻，剛好都選在高雄與大家相聚，彷彿是冥冥中註定的緣分。」他們更鄭重邀請高雄樂迷屆時一起到場大合唱，「希望能跟大家再次創造屬於空中補給與高雄的難忘回憶！」

提到新專輯《A Matter of Time》，兩人也表示：「這張專輯代表我們對於歌迷的真誠感謝，沒有任何附加條件，純粹是我們獻給你們的音樂。」空中補給更在官方聲明中感性寫道：「半世紀的音樂、情歌、世界巡演、我們共同分享的回憶⋯⋯如果沒有你們，這一切都不可能發生！！！是你們的支持、忠心、故事和真心，陪我們走過這五十年。」

而這份跨越半世紀始終不變的真摯情感，也讓空中補給的音樂不只是經典情歌，更成為無數樂迷青春與人生記憶中最溫暖的陪伴。《Air Supply – A Matter of Time Tour》將於10月24日下午2點於高雄流行音樂中心登場，門票將於明天（21日）中午12點在KKTIX正式公開發售。

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