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娛樂 最新消息

孫安佐被羈押狄鶯失聯平安返家 孫鵬抖她不再做這事

孫安佐（中）遭收押禁見，孫鵬（左）、狄鶯（右）難過心情可想而知。（翻攝自IG）孫安佐（中）遭收押禁見，孫鵬（左）、狄鶯（右）難過心情可想而知。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐因高調測試自製火焰槍並散布影片，住處又被查扣改裝噴火裝置、改裝散彈槍及模擬槍，17日遭法官認定涉犯槍砲、放火未遂等5項重罪，且有串供、滅證之虞，火速裁定「羈押禁見」2個月。

過去總在直播中極力為兒子喊冤、掩面大哭的狄鶯，面對兒子被抓殘酷現實，情緒徹底潰堤，18日下午5點多，傳她心情不佳失聯，據悉，狄鶯當時獨自搭乘計程車前往淡水沙崙海水浴場附近散心，被熱心民眾通報，淡水警分局獲報後迅速出動，發現神情憔悴的狄鶯正獨自坐在岸邊。在確認身分無誤且無生命危險後，員警趕緊將她帶回中正路派出所安撫，並通知家屬前來。

據《壹蘋新聞網》報導，狄鶯未來是否會繼續直播？孫鵬受訪表示：「應該不會了，再直播的話，我個人是覺得有點怪，心情會影響到工作，沒辦法把真正你要做的事情好好表現出來。」並稱藝人心裡有事，很難好好表演。

談到孫安佐惹出社會事件，孫鵬強調會坦然面對並配合調查，被問到知不知道孫安佐做火槍的事情，他面露無奈：「上次就已經調查過一次，也跟他經紀人說不要發那麼聳動的影片，很早就交待過了，看到影片也是非常驚訝，沒想到自己還是去拍了這個片子。」語氣滿是恨鐵不成鋼。

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