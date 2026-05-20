搭郵輪遇颱風不能靠港吵退費 聽聽486先生怎麼想

486先生常分享出國旅遊趣事。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕團購電商名人「486先生」陳延昶今（20）日上午在臉書發文討論有人搭郵輪遇到颱風，船不能靠港，只能整天待在船上，結果開始有人喊：「我要退費！」

對此，486先生分析這事該討論的不是退費與否，而是郵輪非遊覽車，也不是包車旅遊，它真正的意義本身就是一個海上的大型度假村，「你花的錢，包含了住宿、餐飲、表演、娛樂、泳池、員工服務、海上航行體驗，不是只有下船。」

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486先生進一步分析，遇到颱風，港口關閉、風浪太大，船長決定不靠港，這是專業的判斷，「10幾萬噸的大船，不是你想停就停，側風、海流、浪高，只要一個判斷錯誤，就是幾千人的安全問題。」他認為安全第一，沒有什麼好討論的，但站在消費者角度，很多人一年可能就這一次旅行，期待很久，結果只能在海上繞。

其實，真正考驗是「業者怎麼處理」，486先生也說，很多遊客以為自己買的是「行程」，但其實郵輪賣的不只是靠港，而是一整段海上的生活體驗，他認為，真正成熟的旅遊觀念，不是遇到變化就立刻喊退費，而是要知道有些事情，是人類根本無法對抗的，大海、天氣、颱風，本來就不是任何公司能控制。

但郵輪業者能控制的是什麼？486先生坦言是態度，是資訊透明，是有沒有把旅客當人看，「出事之後，有沒有誠意把大家照顧好；同樣遇到颱風，有的公司被罵翻，有的公司反而讓客人更願意再回來，差別從來不在風浪，而在人心，因為服務業做到最後，客人記住的，往往不是你有沒有出錯，而是你出錯時，怎麼對待他。」

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