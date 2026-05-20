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娛樂 最新消息

沈伯洋、蘇巧慧首合體掃街 她狂讚美學品味耳目一新

民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧一一與魚果市場攤商們握手致意。（記者王藝菘攝）民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧一一與魚果市場攤商們握手致意。（記者王藝菘攝）

〔記者林南谷／台北報導〕民進黨籍台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧獲黨提名後，19日清晨首合體到台北市萬華區魚果市場拜票。沈伯洋表示，國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川提出「雙北共治」，是由上而下想法，他與蘇巧慧要做的是「雙北共好」，會持續傾聽民意努力深耕；蘇巧慧也以餐廳比喻城市，好的餐廳彼此既競爭又合作，才能讓客人吃到最好的料理。

公視前總經理、資深媒體人馮賢賢昨在臉書發文特別提及沈伯洋身穿競選白夾克，她說：「拉鍊和斜口袋鑲著細黑邊，左胸的名字用清爽的綠，整體的色感和造型都看著舒服。」並描述沈伯洋從出場投入選戰以來，髮型分階段改版，現在已進化為微捲髮CEO造型。

馮賢賢進一步指出，沈伯洋穿搭視場合做出配色和造型都令人耳目一新的選擇，讓21世紀首都市長該有的美學和品味，終於進入了公眾視野，話語中給予高度肯定。

沈伯洋、蘇巧慧昨天清晨4點率領台北隊與新北隊的議員參選人，先從堤外華中橋下的魚類批發中繼市場開始掃街，高喊「2026，雙北雙贏！」再到武聖殿、魚市理貨零批場、興德宮與第一果菜市場。沿途與攤商握手，一路有說有笑，還有攤商手比愛心打招呼。

蘇巧慧發揮政壇前輩功能，一一向店家介紹沈伯洋，加深印象，沈也彎腰致意懇請鄉親支持，現場氣氛熱絡，有攤商大喊：「我們這一區保證都民進黨的票！凍蒜！」

相關新聞：蘇巧慧合體沈伯洋喊「雙北共好」 李四川：「雙北共治」很久了

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