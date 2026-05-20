自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

很多人早忘了李連杰是誰！ 本尊鬆口認老

李連杰今年3月初曾來台出席心靈講座，當時笑容滿面氣色極佳。（資料照，大愛提供）李連杰今年3月初曾來台出席心靈講座，當時笑容滿面氣色極佳。（資料照，大愛提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕63歲「功夫皇帝」李連杰近期宣傳回憶錄《超越生死：真正自由之道》 （Beyond Life and Death: The Way of True Freedom，暫譯），他在書中描述自己此刻心境：「每次倖存下來，我想要真正自由的渴望就變得更強烈。」

李連杰近日接受CNN專訪，憶及人生數次瀕死經驗，印象最深刻就是2004年與家人在馬爾地夫度假遇南亞大海嘯，「當時水如果再高一點約50公分，我就死了。」並目睹小女兒和保母被海浪捲走，幸賴機警飯店工作人員救回，李連杰坦言：「那一次，我非常接近死亡。」

拍攝電影《霍元甲》時，李連杰從12英尺高的高台摔下，命大躲過；幾個月後，又在中國四川寺院遭遇嚴重高山症，一次又一次死裡逃生，李連杰頓悟人生無常，動念追尋內在平靜，他在受訪時說：「現在世界上很多人都知道如何訓練自己身體，就是保持健康、減重、運動。」

此外，李連杰也認了自己真的老了，他說：「很多人說，『他老了，不能拍電影了』，我也以為很多人早就忘了李連杰是誰！」

 

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中