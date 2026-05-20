很多人早忘了李連杰是誰！ 本尊鬆口認老

李連杰今年3月初曾來台出席心靈講座，當時笑容滿面氣色極佳。（資料照，大愛提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕63歲「功夫皇帝」李連杰近期宣傳回憶錄《超越生死：真正自由之道》 （Beyond Life and Death: The Way of True Freedom，暫譯），他在書中描述自己此刻心境：「每次倖存下來，我想要真正自由的渴望就變得更強烈。」

李連杰近日接受CNN專訪，憶及人生數次瀕死經驗，印象最深刻就是2004年與家人在馬爾地夫度假遇南亞大海嘯，「當時水如果再高一點約50公分，我就死了。」並目睹小女兒和保母被海浪捲走，幸賴機警飯店工作人員救回，李連杰坦言：「那一次，我非常接近死亡。」

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拍攝電影《霍元甲》時，李連杰從12英尺高的高台摔下，命大躲過；幾個月後，又在中國四川寺院遭遇嚴重高山症，一次又一次死裡逃生，李連杰頓悟人生無常，動念追尋內在平靜，他在受訪時說：「現在世界上很多人都知道如何訓練自己身體，就是保持健康、減重、運動。」

此外，李連杰也認了自己真的老了，他說：「很多人說，『他老了，不能拍電影了』，我也以為很多人早就忘了李連杰是誰！」

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